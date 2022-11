Chi è George Hotz, Geohot, assunto da Elon Musk per sistemare Twitter

George Hotz è un hacker che ha fatto parlare di sé qualche tempo addietro, per essere prima riuscito a effettuare il jailbreak sulla PS3 ma anche sulle prime versioni di iOS.

L’hacker (nel senso buono del termine) è riuscito a farsi assumere da Twitter e l’annuncio sorprende vista i battibecchi passati con Elon Musk, nuovo CEO del social.

George Hotz ha creato la società Comma.ai, specializzata in sistemi di assistenza alla guida che possono essere integrati nelle auto tradizionali, nata dopo avere costruito – da solo – una vettura a guida autonoma. L’idea dell’hacker è offrire una alternativa equivalente all’Autopilot di Tesla, una possibilità che Musk aveva bollato come impossibile: “È estremamente improbabile che una singola persona o anche una piccola azienda priva di un’ampia capacità di convalida ingegneristica sia in grado di produrre un sistema di guida autonomo che possa essere implementato sui veicoli di produzione”.

Dopo le dichiarazioni di Musk, i rapporti con l’hacker erano diventati diciamo “freddi” (nel 2016 GeoHot aveva pubblicato una foto del suo ufficio nella quale si vedeva Elon Musk colpito da due freccette), sicuro che un giorno il CEO di Tesla si sarebbe pentito per quanto dichiarato e per non aver creduto in lui.

I’ll put my money where my mouth is. I’m down for a 12 week internship at Twitter for cost of living in SF.

It’s not about accumulating capital in a dead world, it’s about making the world alive.

— George Hotz 🐀 (@realGeorgeHotz) November 16, 2022