Offerte Amazon 24 novembre fino al 58% su Apple, Philips, Huawei, LG, Satechi, Arlo, Microsoft

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

1. Black Friday Amazon 2022 🎁 tutte le migliori offerte QUI



2. QUI tutte le offerte Apple 🍎 nella settimana del Black Friday

E non dimenticatevi di:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Mac e iPad

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1477,77 € – invece di 1879,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2020 Apple iMac Display Retina 5K (27″, 8GB RAM, 256GB Archiviazione SSD) In offerta a 1499,00 € – invece di 2049,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2020 Apple iMac Display Retina 5K (27″, 8GB RAM, 512GB Archiviazione SSD) In offerta a 1779,00 € – invece di 2299,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 699,00 € – invece di 819,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 342,00 € – invece di 439,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 349,00 € – invece di 439,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2022 Apple iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 512GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 1353,00 € – invece di 1449,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

iPhone

Apple iPhone 13 (128 GB) – Galassia In offerta a 799,00 € – invece di 939,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – viola In offerta a 899,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1249,00 € – invece di 1309,00 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 449,00 € – invece di 509,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 489,00 € – invece di 549,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 489,00 € – invece di 549,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular, 45mm) Smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color oro con Loop in maglia milanese color oro Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 649,00 € – invece di 839,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular, 45mm) Smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color oro con Cinturino Sport ciliegia scuro – Regular Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 599,00 € – invece di 789,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular, 45mm) Smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color argento con Cinturino Sport color galassia – Regular Fitness tracker,app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 609,00 € – invece di 789,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 7 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio verde con Cinturino Sport color trifoglio – Regular Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 379,00 € – invece di 439,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Accessori

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 287,00 € – invece di 299,00 €

sconto 4% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Trackpad – Superficie Multi‑Touch nera ​​​​​​​ In offerta a 129,00 € – invece di 155,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard (Ultimo Modello) – Italiano – Argento In offerta a 88,99 € – invece di 109,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 129,00 € – invece di 149,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Adattatore da Lightning a jack cuffie (3,5 mm) In offerta a 7,80 € – invece di 10,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Custodia MagSafe trasparente (per iPhone 13 mini) In offerta a 35,00 € – invece di 59,00 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Custodia in pelle (per iPhone XS Max) – Nero In offerta a 25,00 € – invece di 59,00 €

sconto 58% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Custodia MagSafe in Silicone (per iPhone 12 mini), Deep Navy In offerta a 49,79 € – invece di 59,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Custodia in pelle (per iPhone XS Max) – Blu notte In offerta a 24,90 € – invece di 55,00 €

sconto 55% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Custodia in pelle (per iPhone 12 mini) – nero – 5.4 pollici In offerta a 39,00 € – invece di 69,00 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Custodia MagSafe in Silicone (per iPhone 12 mini), Bianco In offerta a 29,00 € – invece di 59,00 €

sconto 51% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Philips 242V8LA – Monitor FHD da 24 pollici, AdaptiveSync (1920 x 1080, 75 Hz, VGA, HDMI, DisplayPort), colore: Nero

In offerta a 99,90 € – invece di 150,00 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG 32UN880 ERGO Monitor 32″ UltraHD 4K LED IPS HDR, 3840×2160, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0, Display Port 1.4, USB-C, USB Hub, Speaker Stereo 10W, Uscita Audio, Flicker Safe, Stand ERGO, Nero

In offerta a 499,99 € – invece di 799,00 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

HUAWEI MateView GT – Monitor da Gioco Curvo, 165Hz, 16:9 QHD 2560 x 1440, 2K, 1500R, Gamma Cromatica P3 di Livello Cinematografico, Tecnologia HDR, Certificazione TÜV Rheinland, Nero, 27 Pollici

In offerta a 199,00 € – invece di 399,90 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Satechi Adattatore Multiporta in Alluminio V2 – 4K HDMI (60Hz), Gigabit Ethernet, Ricarica USB-C, Lettori di Schede SD/Micro, USB 3.0 – Compatibile con MacBook Pro/Air M1 2020 (Grigio Siderale)

In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Arlo Video doorbell, Videocitofono WiFi HD con batteria ricaricabile, Allarme integrato, Telecamera, Audio 2 vie, Visione 180°, con 90 giorni di prova gratuita di Arlo Secure, Bianco

In offerta a 83,99 € – invece di 199,99 €

sconto 58% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

meross Lampadina LED Smart, Set di 4 Lampadine WiFi E27 Compatibile con Apple HomeKit, Alexa e Google Home, Lampadina Smart RGBCW Multicolor Dimmerabile con Controllo Vocale e Telecomando, MSL120HK

In offerta a 46,74 € – invece di 54,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Shure Microfono Podcast USB MV7 per Podcasting, registrazione, Live Streaming & Gaming, uscita cuffie integrata, microfono dinamico USB XLR interamente in metallo, certificato TeamSpeak MV7 Nero

In offerta a 216,75 € – invece di 329,00 €

sconto 34% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

AKG K92 Closed Back Cuffie di Monitoraggio ad Alte Prestazioni a Fascia Chiusa, Grande

In offerta a 42,66 € – invece di 99,00 €

sconto 57% – fino a 29 nov 22

Click qui per approfondire

UGREEN 7-In-1 Hub USB C, HDMI [email protected], Ethernet Gigabit, 100W PD, Lettore di Schede SD/TF, 2 USB 3.0, Docking Station USB C, Compatibile con Steam Deck, MacBook Air/Pro M2 M1, iPad Air/Pro, Surface

In offerta a 47,59 € – invece di 55,99 €

sconto 15% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

INIU Power Bank, 22,5W Ricarica Rapida 20000mAh Caricatore Portatile PD3.0 QC4.0, Powerbank 3A USB C (Input&Output) con Torcia Pacco Batteria per iPhone 14 13 12 X Pro Samsung S21 iPad Huawei Xiaomi.

In offerta a 32,99 € – invece di 56,08 €

sconto 41% – fino a 27 nov 22

Click qui per approfondire

RAVIAD Cavo iPhone, [Certificato MFi] 1.2M Caricabatterie iPhone Carica Rapida Nylon Cavo Lightning per iPhone 13/12/11/Pro/Pro Max/X/XS/XS Max/XR/8/8 Plus/7/7 Plus/6s/6s Plus/6/6 Plus/5c/5s/5

In offerta a 5,99 € – invece di 8,99 €

sconto 33% – fino a 27 nov 22

Click qui per approfondire

Microsoft 365 Family – Fino a 6 persone – Per PC/Mac/tablet/cellulari – Abbonamento di 12 mesi – codice digitale

In offerta a 49,99 € – invece di 99,00 €

sconto 50% – fino a 29 nov 22

Click qui per approfondire

Microsoft 365 Family – Fino a 6 persone – Per PC/Mac/tablet/cellulari – Abbonamento di 12 mesi

In offerta a 49,99 € – invece di 99,00 €

sconto 50% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Anpollo Tappetino Mouse Gaming Grande XL, 900x400x3mm Mouse Pad, Tappetino per Mouse da Gioco, Resistente All’acqua con Superficie Liscia, Base in Gomma Antiscivolo, Bordi Cuciti per Tastiera-Nero

In offerta a 13,59 € – invece di 19,99 €

sconto 32% – fino a 26 nov 22

Click qui per approfondire

Philips 55OLED707, Smart TV OLED UHD 4K 55 Pollici, High Dynamic Range (HDR), Dolby Atmos, Immagini e Audio Come al Cinema, Design Sottile, 120Hz, Ambilight, TV Android, Assistente Google

In offerta a 1199,00 € – invece di 1599,00 €

sconto 25% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Nuki Smart Lock 3.0, Serratura Smart Per La Porta Di Casa, Prodotto Certificato Av Test, Bianco, ?11 x 6 x 6 cm; 670 grammi

In offerta a 129,00 € – invece di 149,00 €

sconto 13% – fino a 25 nov 22

Click qui per approfondire

BTicino, Termostato WiFi intelligente Smarther2 with Netatmo SXW8002W, Termostato Ambiente da Parete, Programmabile, Comando con App, Alexa e Google, Visualizzazione dell’Umidità, Bianco

In offerta a 139,99 € – invece di 179,99 €

sconto 22% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

BTicino, Easy Kit Connesso DIY, Kit Videocitofono WiFi Monofamiliare e Bifamiliare, con Vivavoce, Apriporta e Comandi Touch, Schermo, Telecamera a Colori, ?Compatibile con Telecamere Netatmo, Nero

In offerta a 299,99 € – invece di 379,99 €

sconto 21% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

BTicino, Termostato WiFi intelligente Smarther2 with Netatmo SXM8002, Termostato Ambiente da Incasso, Programmabile, Comando con App, Alexa e Google, Visualizzazione dell’Umidità, Color Sabbia

In offerta a 149,90 € – invece di 179,90 €

sconto 17% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

BTicino, Videocitofono Connesso 332855, Videocitofono WiFi da Interno, Installazione Fai da Te, con Vivavoce, Apriporta, Comandi Touch, Monitor Interno, ?Compatibile con Videocitofoni BTicino, Nero

In offerta a 179,99 € – invece di 240,90 €

sconto 25% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

CARDO, interfono Mani libere bluetooth Freecom 2x solo, Nero

In offerta a 151,30 € – invece di 251,95 €

sconto 40% – fino a 29 nov 22

Click qui per approfondire

Kartell Take, Lampada Da Tavolo, Cristallo, ?19 x 31 x 18.5 cm; 700 grammi

In offerta a 87,99 € – invece di 111,00 €

sconto 21% – fino a 29 nov 22

Click qui per approfondire

Kartell Battery Lampada da Tavolo 0.8 W, Cristallo, 12 x 26 x 12 cm

In offerta a 147,99 € – invece di 186,00 €

sconto 20% – fino a 29 nov 22

Click qui per approfondire

Kartell Battery Lampada da Tavolo, Oro

In offerta a 171,99 € – invece di 216,00 €

sconto 20% – fino a 29 nov 22

Click qui per approfondire

Kartell Battery Lampada da Tavolo, PMMA Trasparente, colorato in Massa o Metallizzato, Fumè, 12 x 12 x 26 cm

In offerta a 147,99 € – invece di 186,00 €

sconto 20% – fino a 29 nov 22

Click qui per approfondire

Kartell Big Battery – Lampada da Tavolo, Alimentazione diretta, Trasparente, 37,3 x 17 cm

In offerta a 155,99 € – invece di 207,00 €

sconto 25% – fino a 29 nov 22

Click qui per approfondire

Kartell Gè Lampada a Sospensione E27, Trasparente (Cristallo), 37 x 230 x 26 cm

In offerta a 194,99 € – invece di 244,00 €

sconto 20% – fino a 29 nov 22

Click qui per approfondire

Kartell Componibili Contenitore 2 Elementi, Base Tonda, ABS, Bianco, 32 x 32 x 40 cm

In offerta a 79,99 € – invece di 100,00 €

sconto 20% – fino a 29 nov 22

Click qui per approfondire

Kartell Componibili Contenitore 3 Elementi, ABS, Base Tonda, Bianco, 32 x 32 x 58.5 cm

In offerta a 111,99 € – invece di 140,00 €

sconto 20% – fino a 29 nov 22

Click qui per approfondire

Kartell Componibili Contenitore 4 Elementi, ABS, Base Tonda, Bianco, 32 x 32 x 77 cm

In offerta a 145,99 € – invece di 183,00 €

sconto 20% – fino a 29 nov 22

Click qui per approfondire

Kartell Componibili, Contenitore 2 elementi, Rosso, Base tonda

In offerta a 77,99 € – invece di 100,00 €

sconto 22% – fino a 29 nov 22

Click qui per approfondire

Kartell Prince Aha Sgabello, Bianco, 30 x 30 x 43 cm

In offerta a 72,99 € – invece di 92,00 €

sconto 21% – fino a 29 nov 22

Click qui per approfondire

Vans Old Skool, Scarpe Donna, Nero Canvas Black White, 38 EU

In offerta a 42,18 € – invece di 75,00 €

sconto 44% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Vans Ward Platform Canvas Sneaker, Donna, Nero (Canvas) Black/White, 39 EU

In offerta a 43,59 € – invece di 75,00 €

sconto 42% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Vans Ward Platform Canvas, Scarpe Da Ginnastica Basse Donna, Nero Black White, 40 EU

In offerta a 38,74 € – invece di 75,00 €

sconto 48% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Vans Ward, Sneaker Unisex – Bambini e ragazzi, Nero Suede Canvas Black White, 37 EU

In offerta a 27,30 € – invece di 50,00 €

sconto 45% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Vans Ward Platform Canvas Sneaker, Donna, Nero (Canvas) Black/White, 38.5 EU

In offerta a 43,59 € – invece di 75,00 €

sconto 42% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Vans Old Skool Scarpe, Donna, Nero (Canvas Black/White), 41 EU

In offerta a 38,95 € – invece di 75,00 €

sconto 48% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Vans Ward, Sneaker Unisex – Bambini e ragazzi, Nero Suede Canvas Black White, 36.5 EU

In offerta a 27,30 € – invece di 50,00 €

sconto 45% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Vans Ward Platform Canvas, Scarpe Da Ginnastica Basse Donna, Nero Black White, 36.5 EU

In offerta a 44,10 € – invece di 75,00 €

sconto 41% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).