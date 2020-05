Chi ripara le mele di iPhone e Mac?

Se vuoi diventare un tecnico certificato Apple, vogliamo spiegarti il valore professionale di una formazione certificata da Apple. Abbiamo pensato ad un webinar, per incontrarci virtualmente e rispondere alle tue curiosità su questa professione tanto entusiasmante.

Se vuoi sapere esattamente quali corsi devi seguire per diventare tecnico certificato Apple, noi di Espero, l’unico Training Center Autorizzato AppleCare in Italia, stiamo organizzando un evento online per spiegartelo passo passo: parleremo anche degli esami che devi sostenere per imparare a riparare professionalmente hardware Apple e diventare a tutti gli effetti un tecnico certificato.

E se parteciperai al webinar, avrai uno sconto sui Corsi AppleCare!

Tra i Tecnici Apple, c’è spazio anche per te!

In 15 anni abbiamo certificato 660 tecnici Apple, ma non bastano: il mercato ne richiede ancora. Infatti, i dispositivi Apple sono sempre più utilizzati in aziende, enti, scuole, università, che richiedono servizi ed assistenza sui prodotti. Sul mercato c’è quindi spazio per chi voglia specializzarsi come tecnico di assistenza certificato su iPhone e Mac.

Vuoi imparare a riparare Mac e iPhone? Incontriamoci, per ora virtualmente!

Per scoprire tutti i segreti di questa professione entusiasmante su prodotti unici, ci vediamo online sabato 23 maggio alle 11: prenota qui il tuo posto per il webinar!

Staremo insieme per un paio di ore, durante le quali imparerai tutto su:

1) I corsi di formazione ufficiali

I nostri responsabili della formazione risponderanno a tutte le tue domande e ti spiegheranno nel dettaglio come si svolgono i corsi e come si ottengono le certificazioni ufficiali Apple.

2) La professione del Tecnico certificato Apple

Potrai toccare con mano la grande professionalità con cui i nostri docenti svolgono anche la professione di tecnici certificati Apple: conoscono tutti i trucchi del mestiere e sapranno rispondere alle tue curiosità.

Ricordati di prenotare il tuo posto per il webinar! E se vuoi maggiori info, chiamaci (0236556000) o scrivici ([email protected])!