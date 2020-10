Cellularline presenta cover e protezioni antibatteriche per iPhone 12

In tempo di coronavirus lo smartphone può essere tra i veicoli di contagio perché lo abbiamo praticamente sempre in mano e molto spesso ci dimentichiamo di disinfettarlo: Cellularline ha trovato una soluzione più pratica che ci permetterà di maneggiare il telefono con più serenità grazie a cover e accessori con funzioni antibatteriche. Attraverso una gamma di custodie e vetri per smartphone realizzati ad hoc si possono infatti tenere alla larga virus e batteri senza dover praticamente fare nulla.

La nuova linea di accessori è stata realizzata in collaborazione con Microban, azienda che opera nel campo delle soluzioni antibatteriche integrate, con uno dei portafogli di tecnologie certificate tra i più completi del settore. Le cover fanno parte della linea Antibacterial Case mentre le protezioni in vetro temperato sono raccolte all’interno della gamma Antibacterial Glass che, come anticipa il nome, integrano una protezione antibatterica appositamente studiata per agire sui processi vitali e sulle funzioni biologiche dei batteri, inibendone la proliferazione.

Il vantaggio di questa soluzione rispetto a spray, salviette e altre tipologie di prodotti con funzione antibatterica, come dicevamo in apertura, sta nel fatto che il trattamento antibatterico integrato al prodotto lo rende sempre e costantemente attivo, quindi non bisogna necessariamente ricordarsi di igienizzarlo ogni volta che se ne ha la possibilità, riducendo così al contempo l’ansia e lo stress da possibile contagio, visto che lo smartphone è spesso a contatto con agenti esterni e può diventare ricettacolo di batteri che si depositano su vetro e custodia.

Questa tecnologia – spiega Cellularline – elimina fino al 99,9% della crescita batterica sulla superficie del vetro e della custodia. Per altro siccome viene inserita durante il processo produttivo, non si rimuove né si consuma «E’ quindi costantemente attiva ed efficace».

Per il resto invece non si distinguono da altre dello stesso genere: sono realizzate in silicone semi-trasparente in modo da non coprire il design del telefono e al contempo lo proteggono da urti e graffi in tutte le parti esposte. Gli accessori Cellularline con funzioni antibatteriche sono al momento disponibili sul sito del costruttore per gli iPhone serie 11 e della nuova serie 12. Il prezzo della custodia, indipendentemente dal modello scelto, è di 16,95 euro mentre quello delle protezioni in vetro vanno da 19,95 a 29,95 euro.