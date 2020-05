Da Cellularline cover e screen protector che eliminano germi e batteri

Cellularline in collaborazione con Microban presenta una serie di cover e protezioni per lo schermo degli smartphone con tecnologia antimicrobica in grado di eliminare germi e batteri. Non esageriamo quando proviamo a definire così il prodotto che si è prefissata di realizzare Cellularline attraverso la recente alleanza con Microban, azienda che opera nel campo delle soluzioni antimicrobiche integrate, con uno dei portafogli di tecnologia certificata più completi del settore.

L’emergenza sanitaria ha infatti contribuito ad aumentare la percezione di quanto siano importanti la pulizia e la detersione per eliminare germi e batteri da oggetti di frequente utilizzo. Lo smartphone, in particolare, essendo usato costantemente in innumerevoli contesti quotidiani, è spesso a contatto con agenti esterni e può diventare ricettacolo di batteri che si depositano su vetro e custodia.

L’obiettivo della collaborazione tra Cellularline e Microban è così quello di migliorare la resistenza degli smartphone al deposito dei microorganismi attraverso una gamma di custodie e protezioni per lo schermo con tecnologia antimicrobica integrata, affidabile e certificata, che protegga il telefono dai batteri (da notare comunque che il covid non è un batterio ma un virus, ndr).

«La protezione antimicrobica Microban inibisce la crescita di batteri e, riducendo il carico microbico, ne rende difficoltoso il trasferimento ad altre superfici e persone» si legge nel comunicato stampa «Il vantaggio rispetto a spray, salviette e altre tipologie di prodotti con funzione antimicrobica è che il trattamento antimicrobico integrato al prodotto lo rende sempre e costantemente attivo».

Questa tecnologia di fatto promette una protezione continua e costante durante l’intero ciclo di vita del prodotto ed è stata sottoposta a prove approfondite eseguite da laboratori indipendenti: gode di una lunga storia che ne garantisce la sicurezza d’uso ed è registrata in Europa ai sensi della Direttiva sui prodotti biocidi per tutte le applicazioni in cui è utilizzata. La nuova gamma di custodie e vetri Cellularline contro germi e batteri, realizzata con tecnologia antimicrobica Microban, sarà disponibile da inizio luglio al prezzo di 16,95 euro per le custodie, mentre per i vetri il prezzo oscilla tra i 19,95 euro e i 29,95 euro a seconda della tipologia e compatibilità.

