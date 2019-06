Come cancellare cache e dati app per velocizzare iPad

Se il vostro iPad sta diventando sempre più lento, e le avete provate tutte senza risultato, c’è ancora qualche semplice operazione che potreste provare per risvegliare un po’ la reattività del vostro tablet. In questo articolo vi spieghiamo come cancellare la cache di Safari, e come eliminare i dati delle applicazioni. In questo modo recupererete anche spazio, alleggerendo la memoria interna del dispositivo. In questo breve articolo spiegheremo come cancellare la cache e i dati di navigazione su Safari, e come eliminare i dati delle app. Si tratta di file che con il tempo possono accumularsi sul dispositivo, rallentandolo.

Cancellare cache Safari su iPad

La prima cosa da fare è quella di aprire l’applicazione Impostazioni su iPad e cliccare sulla voce Safari. Da qui è sufficiente scorrere il tab sulla destra per raggiungere la voce “Cancella dati siti web e cronologia”. Cliccando su questa voce, e confermando l’operazione, si elimineranno i file memorizzati nella cache, ma anche la cronologia, i cookie e altri dati di navigazione.

Si tratta, per lo più, di file che vengono memorizzati sulla memoria del tablet, e che servono per velocizzare la navigazione. Con il tempo, però, se ne accumulano troppi, che possono rallentare il dispositivo.

Da notare, che in questo modo si effettuerà automaticamente il log out da tutte le pagine pagine web.

Eliminare dati app su iPad

Per eliminare i dati di un’applicazione, liberando così spazio, nel tentativo di velocizzare il dispositivo, è sufficiente andare su Impostazioni e, successivamente, Generali, fino a trovare la voce “Spazio libero iPad”. All’interno di questa schermata verrà mostrato lo spazio libero sulla memoria, nonché quello occupato dalle varie app e servizi installati su iPad.

Le app vengono mostrate in ordine di grandezza, dove in alto sono presenti quelle che occupano più memoria. Selezionando ciascuna app sarà possibile effettuare diverse scelte:

Eliminare l’app. In questo modo saranno cancellati anche tutti i dati associati a questa determinata applicazione. Dopo averla disinstallata sarà possibile installarla nuovamente da App Store: in questo modo si avrà un’applicazione vergine, senza dati al seguito, quindi più snella rispetto al passato. Questa strada è consigliata nel caso di app che pesano poco, ma che hanno accumulato col tempo una quantità di dati eccessiva.

Disinstallare l’app. Questa funzione consente di rimuovere l’applicazione dal tablet, ma di conservare i dati, che saranno automaticamente recuperati nel caso di nuova installazione dell’app da App Store. Questa scelta è consigliabile nel caso di app usate poco di frequente, ma che hanno un peso non indifferente.

Queste due funzioni, se utilizzate a dovere, e di frequente, consentiranno al tablet di essere più reattivo, non fosse perché viene liberato spazio disponibile, utile soprattutto quando non se ne ha molto a disposizione.

