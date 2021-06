Circondatevi di silenzio notte e giorno con lo sconto su Bose Sleepbuds II: 229,99€

Finestre aperte, vicino rumoroso, cane in cortile che abbaia, coinquilino che lascia la TV accesa, compagno di letto che russa? A parte soluzioni improprie (lancio di secchi d’acqua al vicino, staccare la corrente elettrica al coinquilino, andare a dormire in bagno per non sentire russare, lanciare una polpetta con sonnifero al cane) per avere un po’ di silenzio potreste pensare di comprare le Bose Sleepbuds II in vendita ad un prezzo scontato 229,99€ .

Gli auricolari sono la seconda edizione quelli di cui abbiamo parlato al momento del lancio. ora decisamente migliorati e affinati per cancellare alcuni problemi che la prima versione aveva. Come la prima versione servono a ridurre il disturbo durante il sonno ma anche ad avere un po’ di quiete se stiamo parlando di ore del giorno. Propongono un design molto compatto e non riproducono musica in streaming, bensì suoni rilassanti precaricati per consentire a chi li indossa di addormentarsi e rilassarsi al meglio.

Il design è studiato appositamente anche per stare sdraiati su un fianco, potendo scegliere tra gli inserti in tre misure fornite in dotazione, così da trovare quelli che più si adattano a voi. Al suo interno una batteria ricaricabile che offre fino a 10 ore di utilizzo e non più 16 come gli originali che però avevano manifestato per la particolare tecnologia degli accumulatori (argento zinco) una ridotta affidabilità. La nuova versione ha anche una migliore risposta alle basse frequenze per il blocco del suono, una connettività superiore un rivestimento che riduce il suono da frizione (come quello determinato dallo sfregare sul cuscino). Nella confezione c’è una pratica e compatta custodia, così da mantenere gli Sleepbuds sono sempre carichi, protetti e pronti all’uso, potendo usufruire di una ricarica aggiuntiva senza collegare la custodia a una presa di corrente.

Gli auricolari si controllano e personalizzano esclusivamente tramite l’app Bose Sleep, potendo selezionare il tipo, il volume e la durata del suono rilassante ed impostare la sveglia che sentirà solo chi ha gli auricolari indossati.

Questi auricolari hanno un prezzo di listino di 270 euro. Ma li pagate solo 229,99€