MacBook Pro 2021, con HDR la luminosità triplica

I nuovi MacBook Pro 2021 sono dotati di Display Liquid Retina XDR migliorati con retroilluminazione mini-LED: sorprendentemente, entrambi i modelli da 14 e 16 pollici dispongono di un display fino a tre volte più luminoso rispetto a quello della generazione precedente, anche se questo aumento della luminosità sembra essere limitato ai soli contenuti HDR.

Secondo le specifiche tecniche pubblicate da Apple questi nuovi computer raggiungono i 1.000 nit di luminosità a schermo intero e fino a 1.600 nit come luminosità di picco, mentre i modelli dello scorso anno arrivano si e no a 500 nit. Come dicevamo però questo aumento di luminosità nei MacBook Pro 2021 sembra essere limitato ai contenuti HDR proprio come già accade oggi con il monitor Pro Display XDR di Apple che si ferma a 500 nit di luminosità con i contenuti SDR.

«Il miglior display mai visto su un notebook ha una gamma dinamica estrema e un contrasto di un milione a uno» scrive Apple nella descrizione dedicata allo schermo Liquid Retina XDR dei nuovi MacBook Pro 2021. «Ogni foto, video o gioco in HDR prende vita, con punti di luce ben definiti, ombre incredibilmente dettagliate, e colori brillanti e realistici. I display vengono calibrati uno per uno in fabbrica, secondo le modalità di riferimento professionali per il color grading HDR, la progettazione, la fotografia e la stampa».

Apple ha anche spiegato che questi schermi presentano un impressionante rapporto di contrasto pari a 1.000.000:1 e supportano miliardi di colori. In aggiunta, come quelli di iPad Pro, sono dotati della tecnologia ProMotion, che abilita la frequenza di aggiornamento adattiva tra 24 e 120 Hz, comportando di conseguenza una visualizzazione più fluida dei contenuti durante lo scorrimento, la visione dei video e il gaming.

Questi miglioramenti del display sono soltanto una sfaccettatura di tutto quel che c’è dentro i nuovi MacBook Pro, dove a fare la differenza ci sono anche i nuovi processori M1 Pro e M1 Max che prolungano di dieci ore l’autonomia, senza dimenticare il ritorno dell’HDMI, dello slot per schede SD e del MagSafe.

Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi portatili professionali Apple è in questo articolo, invece per chi vuole approfondire i dettagli dei nuovi processori Apple Silicon M1 Pro e M1 Max si parte da qui.

