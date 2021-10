MacBook Pro 2021, anche per le unità SSD c’è un balzo di velocità

I MacBook Pro 14″ e 16″ 2021, vantano non solo CPU e GPU velocissime ma anche per le unità SSD c’è un pazzesco balzo di velocità.

Tra le peculiarità dei MacBook Pro da 14″ e 16″ ci sono gli innovativi processori M1 Pro e M1 Max ma anche le unità SSD vantano peculiarità interessanti.

Apple riferisce che la velocità di scrittura delle unità SSD può arrivare a 7,4 GBps, fino al doppio rispetto alla generazione precedente, con ovvii vantaggi quando si devono gestire file di grandi dimensioni (es. video 8K e centinaia di immagini RAW).

Come termine di paragone i MacBook Pro da 13″ con SoC M1 arrivano fino a 3,3 GBps2di velocità di lettura sequenziale, e l’unità SSD dell’ultimo iMac da 27″ con CPU Intel arrivano a 3,4 GBps di velocità di scrittura e lettura sequenziale.

L’archiviazione flash dei Mac Pro offre performance di lettura sequenziale fino a 3,4 GBps e di scrittura sequenziale fino a 3,4 GBps.

Unità SSD NVMe come le 980 NVMe M.2 SSD da 1 TB di Samsung raggiungono (grazie alla tecnologia PCIe 3.0) velocità di lettura/scrittura sequenziali pari a 3.500/3.000 MB/s. Unità in formato M.2 NVMe (protocollo di trasferimento progettato specificatamente per le memorie a stato solido) come le Kingston DC1000B arrivano fino a 2.200MB/s in lettura e 290MB/s in scrittura, velocità estreme ma decisamente inferiori rispetto a quanto è riuscita a fare Apple sugli ultimi MacBook Pro.

Velocità a parte, interessante anche le possibilità di configurazione per l’archiviazione in fase di ordine: tutti i MacBook Pro in versione base vantano archiviazione SSD da 512GB e sono configurabili con unità da 1TB, 2TB, 4TB o 8TB. Ricordiamo che l’unità di archiviazione dei MacBook Pro non è accessibile dall’utente e sarà bene configurarlo in fase di ordine in base alla capacità di cui abbiamo bisogno.

Per espandere la memoria di archiviazione possiamo poi usare una delle velocissime porte Thunderbolt 4 che al momento comunque, come abbiamo visto sopra, non permettono scambi di dati alla velocità dei dischi interni.

