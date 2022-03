Babbel, corsi gratuiti apprendimento lingue per i rifugiati ucraini

Babbel, azienda nota per l’apprendimento delle lingue che offre lezioni live e su app, offre codici di accesso gratuiti ai rifugiati ucraini. Coloro che hanno già una discreta conoscenza di una delle lingue di visualizzazione offerte da questa piattaforma (ad esempio l’inglese) possono apprendere la lingua di loro interesse, tra cui il tedesco, il polacco e l’italiano, gratuitamente.

L’azienda, in collaborazione con il fornitore di formazione linguistica Capeesh, sta inoltre sviluppando dei corsi in ucraino per l’apprendimento della lingua tedesca, polacca e inglese. I rifugiati ucraini potranno così completare i corsi nella loro lingua madre, rendendo il loro inserimento in Germania, Polonia e altri paesi ospitanti più facile.

“Abbiamo riscontrato quanto sia importante la conoscenza della lingua locale per la vita dei rifugiati nel 2015, quando abbiamo sostenuto attivamente i rifugiati siriani agevolando il loro inserimento in Germania”, dice Arne Schepker, CEO di Babbel. “Osservando la terribile guerra in Ucraina e il gran numero di persone in fuga, non era una questione di se, ma piuttosto di come potevamo aiutare. Il nostro team sta lavorando su varie iniziative, dalla creazione di corsi di lingua alla progettazione di prodotti che permettano la comprensione culturale nelle comunità ospitanti.

Oltre ai corsi di lingua, Babbel sta sviluppando una serie di altre risorse, tra cui articoli sull’arrivo in Germania e Polonia disponibili sulla rivista dell’azienda, un glossario per imparare l’ucraino per i cittadini dei paesi ospitanti e vari progetti con partner in loco. L’azienda di Berlino ha esperienza nell’assistenza ai rifugiati. In seguito all’arrivo di rifugiati in Europa nel 2015, ha lavorato a stretto contatto con il Senato di Berlino e altri partner per fornire ai rifugiati siriani strumenti e risorse per l’apprendimento delle lingue.

