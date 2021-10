Cisco punta su Apple per Webex e riunioni in realtà aumentata

Cisco Systems ha annunciato di aver creato un team dedicato allo sviluppo del suo software di videoconferenze e collaborazione Webex per le piattaforme Apple, con il rilascio intanto di una nuova versione per iPad.

A riferirlo è NASDAQ News, che evidenzia come Cisco abbia anche annunciato il suo nuovo Webex Hologram, una soluzione per riunioni in realtà aumentata che potrebbe essere una delle app di cui beneficerebbe il futuro visore AR di Apple. La tempistica dei due annunci è davvero interessante.

Un tempo nota per il suo hardware di rete, Cisco ha fissato l’obiettivo di ricavare metà delle sue vendite dagli abbonamenti, incluso il software a pagamento Webex, entro il 2025. Ha rinnovato il software per riunioni video con nuove funzionalità, così da poter competere con Microsoft Teams, Zoom Video e Slack di Salesforce, per gli utenti che ancora lavorano da casa e per chi ha un lavoro ibrido.

Il nuovo team Cisco sta lavorando per creare funzionalità che utilizzino le più recenti tecnologie di Apple, come Center Stage, tecnologia iPad introdotta quest’anno che utilizza l’intelligenza artificiale per concentrarsi su chi sta parlando quando più persone usano un solo iPad per una videochiamata. Questa funzione verrà supportata nell’app Webex il mese prossimo.

Ancor più interessante è, però, l’annuncio di Webex Hologram, una soluzione per riunioni in realtà aumentata AR, candidato potenzialmente ideale per sbarcare sul visore VR di Apple. Come mostrato nell’anteprima, si tratta di una soluzione per riunioni in tempo reale, che sfrutta i visori di con realtà aumentata per combinare le funzionalità di Webex, con ologrammi 3D immersivi.

Così ha commentato Jeetu Patel, vicepresidente esecutivo e direttore generale, Cisco Security and Collaboration:

La nostra missione in Cisco è consentire ai 3 miliardi di lavoratori digitali del pianeta di partecipare equamente da qualsiasi parte del mondo. Webex Hologram rappresenta un grande passo verso la nostra missione offrendo una esperienza di lavoro così fluida che non c’è divario tra collaborazione virtuale e di persona

Le funzionalità di Webex Hologram includono una tecnologia immersiva che, a differenza delle esperienze di riunioni virtuali 2D del mercato odierno, consente una sensazione di compresenza, offrendo ologrammi fotorealistici in tempo reale. Ancora, questo vorrà dire la possibilità di condividere contenuti fisici e digitali: con Webex Hologram, il presentatore potrà condividere sia contenuti fisici, che contenuti digitali, che consentano agli utenti di co-creare e collaborare realmente.

Prendi un produttore di auto, per esempio. I partecipanti possono interagire con un prototipo fisico di un veicolo condiviso nell’esperienza AR per esaminare e fornire feedback sul motore e sul telaio del veicolo. Durante l’esperienza immersiva è possibile condividere anche i rendering del design dell’auto e altri contenuti digitali

Indipendente dal visore, Webex Hologram sarà compatibile con i visori AR già disponibili in commercio, come Magic Leap e Microsoft HoloLens. L’app Webex di Cisco si scarica gratis da questa pagina di App Store per iPhone, iPad e Apple Watch.