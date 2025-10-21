Facebook Twitter Youtube

In WhatsApp e Messenger arrivano gli avvisi contro le truffe

Di Emiliano Contarino
WhatsApp testa l’AI che riassume le chat - macitynet.it
WhatsApp testa l’AI che riassume le chat

Meta introduce nuovi strumenti per proteggere gli utenti sia di WhatsApp che di Messenger dai tentativi di truffa. Le nuove misure si rendono necessarie per via delle numerose truffe che ormai spopolano sulle piattaforme di messaggistica del colosso dei social.

Dal 2025 l’azienda guidata da Mark Zuckerberg ha identificato e bloccato quasi 8 milioni di account legati a centri di truffa operanti in paesi come Myanmar, Laos, Cambogia, Emirati Arabi e Filippine, oltre ad aver rimosso più di 21.000 pagine Facebook che si spacciavano per servizi di assistenza clienti di aziende legittime.

Nonostante questi interventi, resta alta l’attenzione sulle truffe dirette soprattutto agli anziani, meno tecnologici e certamente più vulnerabili.

Meta potenzia la sicurezza su Messenger e WhatsApp - macitynet.it
Meta potenzia la sicurezza su Messenger e WhatsApp – macitynet.it

Su WhatsApp

Su WhatsApp, in particolare, Meta sta implementando avvisi di sicurezza quando un utente tenta di condividere lo schermo con persone non presenti nella propria lista contatti, operazione che sostanzialmente comporta un alto rischio per il furto di dati sensibili. Il messaggio avverte esplicitamente di condividere lo schermo solo con persone fidate, poiché tutto ciò che viene mostrato potrà essere visto dall’altra parte, inclusi dati bancari.

Su Messanger

Su Messenger per dispositivi mobili, è in fase di sperimentazione un sistema di rilevazione automatica di messaggi potenzialmente truffaldini. Quando un messaggio sospetto arriva, comparirà un avviso che suggerisce all’utente di inviare il contenuto a Meta per una verifica effettuata dall’intelligenza artificiale.

Se l’AI riconosce segnali di truffa, come offerte di lavoro poco credibili o richieste di denaro tramite bonifici o gift card, verrà fornita una lista di segnali comuni e l’utente potrà decidere di bloccare e segnalare l’autore del messaggio.

Meta non ha ancora indicato una data precisa per il rilascio globale di questa funzione, ma nel frattempo suggerisce agli utenti di impostare passkey per una verifica rapida dell’identità e di utilizzare il Security Checkup per rivedere e migliorare le impostazioni di sicurezza, inclusi gli aggiornamenti delle password.

