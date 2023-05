CMACEWHEEL TP26 Mini, la bici per il trekking in elettrico non è mai stata così conveniente

Sono gli ultimi giorni di mal tempo in alcune città d’Italia. Poi, siamo certi, sboccerà il l’estate e il caldo, portando con sé tanta voglia di uscire all’aria aperta e, perché no, di passeggiate in bicicletta. Oggi in offerta la CMACEWHEEL TP26 Mini, studiata appositamente per il trekking. Sia acquista da questo indirizzo con ben 100 euro di sconto.

La bici vanta caratteristiche tecniche di tutto rispetto, ad iniziare dal motore da 750W Brushless, che spinge la bicicletta fino ad una velocità massima di 25 km/h, la massima consentita dal nostro codice della strada.

Propone anche una batteria rimovibile da 48V 17Ah, che si carica completamente in soli 7-8 ore. Questa presenta la possibilità di essere rimossa facilmente grazie ad una chiave di blocco, così da poterla trasportare a casa per la ricarica, ma anche per rendere la sosta del velocipede più sicura. Peraltro, offre un’autonomia invidiabile, perché permette di percorrere dai 70 ai 110 km con pedalata assistita, il tutto con una singola carica, che diventano da 50 a 70 in caso di utilizzo in modalità elettrica pura.

Gli pneumatici in dotazione sono piuttosto grandi, proposti in due varianti a seconda del modello scelto, da 27.5*2.1″ o 29*2.1“. In ogni caso, si tratta di pneumatici adatti davvero ad ogni occasione e pavimentazione, si adattano facilmente a qualsiasi terreno e permetteranno di superare anche condizioni stradali difficili. Anche il cambio a 5 marce aiuterà a calcare qualsiasi manto stradale.

La bici offre anche ammortizzatore anteriore e posteriore che migliora la trazione, il controllo e il comfort del ciclista. Il sistema di ammortizzazione completo mantiene i pneumatici in contatto con il terreno durante la guida su terreni accidentati e non teme neppure i dossi. Nel frattempo, durante la guida a lunghe distanze, migliorerà la trazione anziché rimbalzare sugli ostacoli e perdere aderenza, riducendo il rischio di cadute sui terreni accidentati. Gli ammortizzatori serviranno anche nel caso in cui la ruota venga a contatto con rocce o altri ostacoli, perché attenueranno così il contraccolpo.

CMACEWHEEL TP26 Mini offre tre modalità di funzionamento: modalità elettrica, modalità Pedalata assistita e modalità manuale, per essere utilizzata come una comune bicicletta.

Solitamente la CMACEWHEEL TP26 Mini ha un listino di 1499 euro, ma al momento la si acquista con 100 euro di sconto direttamente da qui.