Sconto Niubility B14S, bici elettrica per la città

Di bici elettriche ormai c’è larga scelta, e chi ne vorrebbe una abbastanza compatta da poter essere infilata facilmente nel bagagliaio dell’auto ma allo stesso tempo anche agile e performante può volgere le proprie attenzioni verso Niubility B14S, un modello che risponde a queste caratteristiche e che al momento si può comprare in offerta speciale.

Come dicevamo non è una bici di taglia standard: monta infatti ruote da 14″, più piccole delle più comuni da 24 o 26″, tuttavia abbastanza grandi da garantire una buona tenuta anche sul bagnato.

Il manubrio poi si può ripiegare in un click andando così a ridurre il volume per infilarla facilmente ne portabagagli dell’auto oppure dentro un armadio a lavoro.

Queste caratteristiche fanno si che la bici sia particolarmente comoda anche su autobus e treni, perché si potrà comunque caricare andando ad occupare poco spazio e senza quindi intralciare troppo il passaggio degli altri occupanti di una stessa cabina durante i viaggi.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche, monta freni a disco su entrambe le ruote, perciò promette un arresto del veicolo in pochi metri, e presenta ammortizzatori idraulici sotto la sella e a molla sul forcellone anteriore, andando così ad assorbire la gran parte delle vibrazioni rendendo le pedalate molto più confortevoli.

La batteria ha la particolare forma che la fa sembrare una borraccia e si può sganciare facilmente in modo da ricaricarla comodamente a casa o in ufficio. Va ad alimentare il motore da 400 Watt che promette una velocità massima di 25 km/h raggiungibile in 4,9 secondi e una carica completa, che si ottiene in circa 5-6 ore, promette fino a 70 chilometri di autonomia.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 899,99 € potete risparmiare 230 € spendendo 669,99 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.