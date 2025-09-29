Microsoft 365 Copilot, si lavora insieme e con l’intelligenza artificiale

Microsoft inizia a ridefinire il concetto di produttività in Microsoft 365 con l’introduzione di nuove funzionalità AI, tra cui Agent Mode nelle app Office e il nuovo Office Agent all’interno di Copilot chat, alimentata dai modelli di intelligenza artificiale di Anthropic. Si tratta di novità interessanti perché di fatto segnano un passo fondamentale verso un lavoro collaborativo uomo-macchina più fluido, simile alla rivoluzione del “vibe coding” per lo sviluppo software, ma applicato alla creazione e gestione di documenti, fogli di calcolo e presentazioni.

In primis, la novità più rilevante è probabilmente rappresentata da Agent Mode, disponibile già adesso in Excel e Word. Sfruttando la potenza del modello GPT-5 di OpenAI permette di trasformare attività complesse in operazioni automatizzate e verificabili. In Excel, ad esempio, consente anche ai non non esperti di creare, correggere e affinare modelli finanziari e analisi di dati, come report mensili o calcolatori di prestiti, con un flusso di lavoro simile a quello di un consulente esperto. La capacità di valutare e correggere automaticamente i risultati garantisce l’affidabilità del lavoro prodotto, ponendo Agent Mode un gradino sopra altre AI simili in termini di accuratezza.

In Word, invece, Agent Mode rende la scrittura un’esperienza interattiva e conversazionale. Basta fornire un input, ad esempio la richiesta di aggiornare un report o sintetizzare i feedback della clientela per far sì che Copilot generi bozze, proponga miglioramenti, mantenendo un dialogo con l’utente per affinare i contenuti e formattarli con gli stili nativi di Word.

Office Agent

L’altra grande novità riguarda Office Agent, basato sui modelli avanzati di Anthropic, in grado di ampliare le capacità alle chat con Copilot, potendo creare presentazioni PowerPoint e documenti Word da semplici comandi testuali. Office Agent comprende l’intento dell’utente, esegue ricerche sul web e offre anche anteprime in tempo reale per ottimizzare il risultato.

Attualmente, queste funzionalità sono disponibili principalmente nelle versioni web di Excel e Word per i clienti Microsoft 365 con licenza Copilot tramite il programma Frontier. La distribuzione su desktop e altre app Microsoft 365 è prevista nelle prossime settimane.

