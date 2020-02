Come aggiornare il firmware Philips Hue su Lampade, Strisce Led e Gateway

Sebbene le lampadine Philips Hue siano la soluzione più diffusa per quanto concerne l’illuminazione smart in casa, in molti ignoreranno il fatto che, sia le lampadine, che il bridge e gli switch Philips Hue, possono essere aggiornati. In alcuni casi aggiornare il firmware è estremamente consigliato, perché i vantaggi possono essere molteplici: nuove funzionalità e migliorie nel funzionamento e sopprattutto protezione da vari attacchi di hacker. Ecco come aggiornare il firmware delle PHilips Hue.

Aggiornare lampade e Bridge Hue è assolutamente semplice. Gli aggiornamenti vengono gestiti e installati tramite l’app Hue, disponibile gratis per iPhone, iPad e Android. Si può scegliere se installarli automaticamente, non appena disponibili, in modo che l’utente non debba mai pensarci, oppure se aggiornare manualmente. La prima opzione è, probabilmente, quella preferibile, perché in questo si avrà sempre a disposizione l’ultima versione FW disponibile. Nel momento in cui scriviamo, ad esempio, l’ultimo aggiornamento che corregge una falla di sicurezza è stato rilasciato a metà gennaio 2020.

Come verificare e installare gli aggiornamenti

E’ semplicissimo. E’ sufficiente aprire l’applicazione Hue su iPhone, iPad o Android, aprire l’Hub Impostazioni presenti sulla barra in basso e, infine, cliccare su “aggiornamento software”.

A questo punto l’app verificherà la presenza di aggiornamenti software per tutte le periferiche Hue connesse, sia per le lampade, che per il bridge, che per eventuali switch.

Nel caso in cui l’app restituisse la dicitura “Nessun aggiornamento disponibile”, vuol dire che tutte le periferiche eseguono il Fw più recente. Di contro, se l’app dovesse evidenziare la presenza di aggiornamenti disponibili, evidenzierà i dispositivi che necessitano di upgrade, e ciascun dispositivo non aggiornato non avrà la spunta verde accanto.

Toccando il nome del dispositivo da aggiornare, si potrà scegliere l’opzione “Aggiorna”. A questo punto l’app Hue scaricherà l’aggiornamento e lo installerà sul dispositivo. Da notre che la lampadina potrebbe lampeggiare durante il processo di aggiornamento.

Come abilitare gli aggiornamenti automatici

Come già accennato, il consiglio è quello di abilitare gli aggiornamenti automatici in modo da non doversi più preoccupare di aggiornare manualmente.

Per raggiungere il risultato è sufficiente toccare l’opzione “Aggiornamento automatico” presente nella schermata Aggiornamento software. In questa schermata è sufficiente assicurarsi che l’opzione Aggiornamento automatico sia abilitato, potendo impostare un orario nel quale effettuare automaticamente l’aggiornamento.

Anche in questo caso ricordatevi che le tue luci potrebbero lampeggiare durante il processo di installazione, quindi sarà bene scegliere come orario di aggiornamento un momento della giornata in cui l’eventuale lampeggiamento non risulti fastidioso.

