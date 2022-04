Come cambierà Twitter con l’acquisizione di Elon Musk

Twitter ha accettato l’offerta di acquisto di 44 miliardi di dollari dal magnate Elon Musk, che nelle ultime settimane ha chiarito come la sua priorità sia quella di cambiare la piattaforma di social media trasformandola in qualcosa di diverso da come la conosciamo oggi. Che cosa significa?

Principalmente – dice – concentrerà i suoi sforzi sulla moderazione della libertà di parola, che attualmente è parecchio limitata e che lui invece vorrebbe lasciar fluire come le sovviene. Questo probabilmente significa che tutte quelle persone che fino ad oggi sono state escluse o bloccate, come l’ex presidente americano Donald Trump, potrebbero tornare su Twitter.

Musk più volte ha criticato la moderazione dei cinguettii e secondo l’analista Dan Ives di Wedbush gli utenti che circolano sulla piattaforma dovrebbero aspettarsi «una scossa» da questa recente acquisizione, anche se a questo punto sono più le domande che le risposte su quel che diventerà Twitter.

Per il momento sappiamo dal presidente del consiglio di amministrazione di Twitter, Bret Taylor, che la società funzionerà come prima fino alla conclusione dell’accordo. Secondo i documenti depositati presso le autorità di regolamentazione dei titoli statunitensi, Morgan Stanley, Bank of America e altre banche presteranno 25,5 miliardi di dollari (sottoscritti dalle azioni Tesla di Musk) per portare a termine la transazione, mentre il resto della spesa dovrebbe uscire direttamente dalle tasche di Elon Musk.

Andando poi a guardare i tweet delle ultime settimane pubblicati proprio da Musk, che il 31 marzo diceva di voler creare un suo social network salvo poi cambiare idea cinque giorni dopo comprando il 9,2% di Twitter, è possibile farsi un’idea di quel che potrebbe cambiare d’ora in avanti attraverso l’elenco dei suoi “vorrei”.

Tra questi figurano la sconfitta dei bot spam, l’aggiunta di un qualche sistema di autenticazione umana, la trasformazione degli algoritmi in open source e la sopracitata implementazione della libertà di parola. Tra le nuove caratteristiche, potrebbe arrivare il pulsante di modifica dei tweet, per il quale elon Musk chiesto il parere ai suoi follower tramite un sondaggio pubblicato su Twitter il 4 aprile.

Per quanto riguarda il ritorno di celebrità escluse su Twitter, proprio il sopracitato Donald Trump – che fu allontanato dopo l’insurrezione del 6 gennaio 2021, quando i manifestanti hanno preso d’assalto l’edificio del Campidoglio degli Stati Uniti – ha già fatto sapere che non tornerà sulla piattaforma, ma continuerà invece a lavorare sul suo social network denominato Truth Social (traducibile in: il social della verità), annunciato ad ottobre: «Spero che Elon acquisti Twitter perché la migliorerà ed è un brav’uomo, ma rimarrò su Truth» ha dichiarato a Fox News.

Gli azionisti devono ancora votare (potrebbero già farlo il 25 maggio in occasione dell’assemblea annuale della società) ma l’accordo dovrebbe concludersi entro l’anno. Anche le autorità di regolamentazione devono rivedere l’accordo, ma secondo Ives non dovrebbero esserci grossi ostacoli. Per ora l’acquisizione procede bene, dato che il consiglio di amministrazione di Twitter ha approvato l’offerta all’unanimità e raccomanda agli azionisti di fare altrettanto.