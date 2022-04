Elon Musk chiede agli utenti Twitter se vogliono il tasto modifica

Elon Musk, recentemente diventato il maggiore azionista di Twitter, ha pubblicato un sondaggio chiedendo agli utenti del social se vogliono un pulsante di modifica. Le sue opzioni di risposta sono”yse” e “on”, errori di battitura che potrebbero far pensare che il tutto sia uno scherzo, almeno fino a quando non si scopre che il sondaggio è già stato ritwittato dal CEO di Twitter Parag Agrawal.

“Le conseguenze di questo sondaggio saranno importanti. Vota con attenzione”, ha scritto Agrawal, suggerendo che il sondaggio potrebbe portare veramente a un pulsante di modifica sul social network. Molti utenti di Twitter hanno chiesto un pulsante di modifica nel corso degli anni, ma la piattaforma ha sempre respinto tali richieste.

In un video di domande e risposte con Wired nel 2020, il co-fondatore ed ex CEO di Twitter Jack Dorsey ha affermato che il sito web “probabilmente non aggiungerà mai” un pulsante di modifica, come ricorda Engadget. Dorsey ha anche spiegato che il social network è iniziato come servizio di messaggistica di testo e non è possibile correggere un testo una volta inviato. Twitter apparentemente voleva preservare proprio questa atmosfera e sensazione.

Musk, che è stato un tweeter prolifico anche prima di acquistare il 9,2% del social network, potrebbe servire da catalizzatore per l’azienda per cambiare questa prospettiva: al momento, la stragrande maggioranza degli utenti ha votato “yse” per introdurre un pulsante di modifica. Resta da vedere se Twitter inizierà immediatamente a lavorare sulla funzione, nel caso in cui il “yse” dovesse vincere. Ricordiamo che l’account Twitter ufficiale ha recentemente pubblicato che la società stava “lavorando su un pulsante di modifica”, ma si è trattato di un pesce d’aprile.

Non è nemmeno chiaro come funzionerebbe un pulsante di modifica su Twitter. Se l’utente che ha twittato il post originale lo modifica, anche il contenuto ritwittato rifletterà il cambiamento? A questa domanda se ne affiancano altre. Dorsey aveva dichiarato durante l’intervista di Wired che Twitter in precedenza considerava di dare agli utenti una finestra da 30 a 60 secondi per correggere qualcosa: ed allora, questo possibile pulsante di modifica sarà a tempo, o no?

Negli scorsi giorni Twitter ha implementato una funzione che permette agli utenti di creare GIF direttamente con la fotocamera di iPhone e iPad. Tutte le notizie che parlano di Twitter sono disponibili da questa pagina di macitynet.