Elon Musk vuole comprare (tutta) Twitter

Elon Musk ci ha preso gusto: e così, dopo aver comprato il 9,2% di Twitter a inizio mese, adesso punta a mettere le mani su tutta la società. L’amministratore delegato di Tesla ha inviato una lettera al presidente del consiglio di amministrazione di Twitter e gli ha fatto un’offerta che non capita tutti i giorni: acquistare tutta la società pagandola 54,20 dollari per azione. In pratica l’ha valutata intorno ai 43 miliardi di dollari, e adesso dovranno decidere che fare.

Quando ha comprato quasi il 10% della società, Elon Musk si è guadagnato di diritto il titolo di maggior azionista di Twitter e sarebbe dovuto diventare un membro del suo consiglio, ma per ragioni sconosciute, si è ritirato. Forse era troppo poco, perché adesso l’azienda la vuole tutta e per una buona ragione: «Twitter ha un potenziale straordinario» che lui è pronto a sbloccare – scrive nella lettera – anche perché da quando ha fatto il suo primo investimento si è reso conto che «l’azienda non prospererà né potrà andare avanti nella sua forma attuale».

Secondo il visionario imprenditore sudafricano, che oltre ad essere il product architect della sopracitata casa automobilistica è anche CEO e CTO della compagnia aerospaziale SpaceX, cofondatore e amministratore delegato di Neuralink, presidente di SolarCity, fondatore di The Boring Company e cofondatore di PayPal e OpenAI, oltre ad essere l’ideatore di un sistema di trasporto super veloce conosciuto come Hyperloop, tuttora in fase di sviluppo, «Twitter deve essere necessariamente trasformata in un’azienda privata» e a detta sua la cosa migliore che l’azienda potrebbe fare è accettare questa proposta.

La lettera si conclude quasi minacciosamente, quando dice che la sua offerta «è la migliore che hanno mai ricevuto ed è anche quella finale»: se non verrà accettata, «dovrò riconsiderare la mia posizione di azionista». E così ancora una volta l’imprevedibile imprenditore di successo è passato dal criticare Twitter per le sue politiche al meditare il bisogno di creare una piattaforma di social media concorrente, fino al voler comprare direttamente tutta la baracca per farla diventare molto più grande di quel che già è.

Ma d’altronde cos’altro ci si poteva aspettare da colui che persegue il “banale” obiettivo di cambiare il mondo e l’umanità riducendone al contempo il rischio di estinzione stabilendo una colonia su Marte?