Elon Musk a sorpresa non entra nel consiglio di Twitter

L’imprenditore miliardario Elon Musk non entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di Twitter. Lo ha rivelato il CEO di Twitter Parag Agrawal in un tweet. La scorsa settimana, era stato riferito che Musk si sarebbe unito come direttore di classe II, in seguito all’acquisto del 9,2% delle azioni della società, ma adesso sembra aver fatto un passo indietro.

Abbiamo annunciato martedì che Elon sarebbe stato nominato nel Consiglio subordinatamente a un controllo dei precedenti e un’accettazione formale. La nomina di Elon al consiglio doveva diventare ufficialmente effettiva il 4/9, ma Elon ha condiviso quella stessa mattina che non si unirà più al consiglio. Credo che questo sia per il meglio. Abbiamo e valuteremo sempre l’input dei nostri azionisti, che facciano parte del nostro consiglio o meno. Elon è il nostro maggiore azionista e rimarremo aperti al suo contributo

L’acquisto di azioni Twitter di Musk aveva un valore di 2,89 miliardi di dollari quando è stato rivelato dalla SEC, ma alcuni rapporti recenti si sono chiesti se avesse rivelato la sua partecipazione abbastanza presto. Entrare a far parte del consiglio avrebbe limitato gli acquisti di Musk al 14,9% delle azioni ordinarie durante il suo mandato e per 90 giorni dopo.

Non è chiaro perché Musk abbia deciso di non unirsi al consiglio di amministrazione di Twitter, soprattutto perché sembrava essere pieno di idee su come cambiare il social media. Più di recente, ha twittato l’idea di dare segni di spunta di verifica agli abbonati a pagamento di Twitter Blue e ha suggerito a Twitter di convertire il suo ufficio di San Francisco in un rifugio per senzatetto.

Tra le altre, come ricorda Engadget, Elon Musk ha anche condotto un sondaggio chiedendo agli utenti se Twitter dovesse aggiungere un pulsante di modifica, e solo un giorno dopo, la società ha confermato che sta già lavorando alla funzione da tempo e che nei prossimi mesi sarà implementata per gli utenti abbonati di Twitter Blue.

Musk ha anche twittato una foto di se stesso che fuma cannabis sul podcast Joe Rogan tenutosi su Spotify nel 2018, affermando che la prossima riunione del consiglio di amministrazione “sarà illuminata”. Quando il suo ingresso nel consiglio è apparso imminente, Agrawalo ha riferito di affrontare le preoccupazioni dei dipendenti in una sessione di domande e risposte con Musk, che dal canto suo sembra aver rimosso alcuni dei suoi tweet relativi a Twitter, come il sondaggio e i messaggi relativi ai rifugi per senzatetto.