Optic ID è la tecnologia biometrica di sblocco con l’iride di Vision Pro

Dopo Touch Id, Face Id è la volta di Optic ID. Il terzo sistema di autenticazione biometrica introdotto da Apple nel corso degli ultimi anni debutta su Vision Pro, il visore AR/VR presentato alla WWDC23.

La tecnologia, come Touch ID (impronta digitale) e Face ID (autenticazione con il volto) è finalizzata a permettere l’uso del dispositivo solamente all’utente autorizzato, leggendo un elemento distintivo, in questo caso l’iride.

La lettura dell’Iride è una tecnologia di controllo degli accessi altamente efficace e sicura, secondo Apple persino più sicuro di Face ID. Infatti, al contrario di Face ID ingannato dai gemelli omozigoti, è impossibile che ci siano falsi positivi perchè non esistono due iridi identiche.

Così come per gli altri sistemi utilizzati da iPhone, Mac e iPad, la lettura dell’iride può essere usata per autenticare acquisti, pagamenti, accedere alle informazioni personali. In Vision Pro lo sblocco con l’iride su Vision Pro permetterà di effettuare acquisti sull’App Store dedicato, autenticarsi su siti web e con servizi vari.

Alla stregua di Touch ID e Face ID, l’architettura di sicurezza dell’autenticazione biometrica di Apple poggia su una totale separazione di responsabilità tra i sensori biometrici e Secure Enclave e su un collegamento sicuro tra di essi.

In fase di registrazione, il sensore rileva l’immagine biometrica utilizzando un anello di led che mandano luce invisibile verso l’occhio. Secure Enclave riceve l’immagine, la elabora ed esegue la crittografia e poi archivia i dati dei modelli ricavati.

Durante l’analisi per verificare la corrispondenza, il Secure Enclave confronta i dati in arrivo dal sensore biometrico con i modelli archiviati per determinare se sbloccare il dispositivo o considerare la corrispondenza valida (per autorizzazioni varie).

I dati relativi all’autenticazione biometrica sono cifrati e protetti, impedendo utilizzi diversi da quelli strettamente necessari al sistema operativo.

Vision Pro sarà disponibile da inizio 2024 con prezzi previsti negli USA a partire da 3499$. Il sistema operativo del visore si chiama visionOS.