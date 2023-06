Arriva macOS Sonoma, i Mac Intel compatibili sono pochi

Con il lancio di Macos 14 Sonoma i Mac senza Apple Silicon compatibili si restringeranno moltissimo. E questo quello che si deve constatare scorrendo la lista delle macchine che potranno far girare il nuovo sistema operativo.

In termini pratici parlando un computer portatile risalente già a poco più di cinque anni fa non sarà più utilizzabile come si vede dalla lista qui sotto. I Mac compatibili sono

iMac 2019 e seguenti

iMac Pro 2017 e seguenti

MacBook Air 2018 e seguenti

MacBook Pro 2018 e seguenti

Mac Pro 2019 e seguenti

Mac Studio 2022 e seguenti

Mac mini 2018 e seguenti

L’attuale macOS Ventura, presentato lo scorso anno, è compatibile con:

iMac 2017 e successivi

Mac Pro 2019 e successivi

iMac Pro 2017

Mac Studio 2022

Mac mini 2018 e successivi

MacBook Air 2018 e successivi

MacBook 2017 e successivi

MacBook Pro 2017 e successivi

A macOS Sonoma, dedicheremo nei prossimi giorni diversi articoli di approfondimento illustrando peculiarità e novità di rilievo. Tra le novità di macOS Sonoma, nuovi salvaschermo, widget con opzioni di personalizzazione, novità per le videoconferenze, per la sicurezza di Safari, funzioni di accessibilità migliorate, una modalità gaming che permette a chi sviluppa di portare ancora più facilmente più giochi su Mac.

La versione beta di macOS Sonoma è già disponibile per i soli sviluppatori; a luglio arriverà la beta pubblica. La release definitiva sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito.