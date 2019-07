Come geolocalizzare le foto dopo lo scatto: HoudahGeo per Mac ora supporta anche il formato HEIC

Le foto scattate con iPhone sono geolocalizzate, ma molte fotocamere anche recenti non integrano un GPS di serie e non permettono di gestire tale funzione. Per aggiungere indicazioni relative alla posizione nella quale è stata scattata una foto è possibile sfruttare un software come HoudahGeo, applicazione commerciale (44 euro) che permette di integrare manualmente le informazioni sui file, indicando longitudine e latitudine o sfruttando allo scopo un modulo GPS.

HoudaGeo consente di assegnare località alle immagini in base a dove sono state riprese; il software funziona con Foto, iPhoto, Aperture, Lightroom e scrive TAG su file EXIF, XMP, IPTC. Il geocoding può leggere il log di un GPS e supporta i file GPX e NMEA di vari dispositivi. Non avendo un GPS è possibile impostare manualmente i parametri indicando le località ricorrendo a Google Earth o all’interfaccia con la mappa integrata.

È possibile scrivere coordinate GPS e altri metadati nei tag EXIF/XMP/IPTC su vari tipi d’immagini (JPEG, RAW, DNG, CR2, ecc) e creare file .KMZ (Google Earth) da progetti HoudahGeo consentendo la visione di fotografie da Google Earth condividendo volendo anche le foto (non manca la possibilità di esportare i file su Flickr). I più esperti preferiranno esportare i file in formato KML, il linguaggio basato su XML che consente di gestire dati geospaziali in tre dimensioni nei programmi Google Earth, Google Maps e Google Mobile.

HoudahGeo può caricare elementi da Foto, iPhoto, Aperture e cataloghi di Adobe Lightroom Classic, aggiungendo dettagli alle librerie gestiste da queste applicazioni. La nuova versione supporta i file HEIC/HEIF, i file Canon CR3, integra il supporto dei track logget QStarz BL-1000ST e la modalità Dark di macOS 10.14 Mojave.

HoudahGeo 5.3 richiede OS X 10.10 o seguenti. Dal sito dello sviluppatore è possibile scaricare una versione dimostrativa.