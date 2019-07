Sony WF-1000XM3 sono i nuovi auricolari con zero fili e zero rumori

In arrivo un altro concorrente per AirPods: i nuovi auricolari Sony WF-1000XM3 sono un concentrato di tecnologia per offrire agli utenti audio top, cancellazione del rumore abbinati a completa libertà dai fili, senza timori per autonomia e ricarica.

Grazie alla tecnologia Dual Noise Sensor, due microfoni, uno feed-forward e uno feed-back, posizionati sulla superficie delle cuffie, catturano tutti i suoni ambientali circostanti. Il processore di nuova generazione per l’eliminazione del rumore HD QN1e crea un’onda sonora inversa per compensare suoni di fondo e rumori ambientali.

Oltre a cancellare i suoni su quasi tutte le frequenze, il processore consuma anche una quantità minore di energia. Gli auricolari fanno scomparire qualsiasi suono esterno, dal fastidioso rumore delle cabine dell’aereo al trambusto della città.

Il costruttore assicura una elevata qualità audio per ascoltare i brani come sono stati concepiti dagli artisti. Il processore di eliminazione del rumore HD QN1e contribuisce alla resa acustica, grazie all’elaborazione del segnale audio a 24 bit e al convertitore audio DAC con funzionalità di amplificazione.

La tecnologia Digital Sound Enhancement Engine HX (DSEE HX) esegue l’upscaling dei file compressi, anche in formato MP3, per riprodurre un audio simile a quello ad Alta Risoluzione. Che si ascolti un brano o si guardi un film durante gli spostamenti quotidiani, con le nuove cuffie l’utente è completamente immerso in un suono di alta qualità, per rendere anche gli spostamenti quotidiani una fuga dai rumori del mondo.

Di norma la trasmissione audio Bluetooth avviene da sinistra a destra, invece questo modello vanta una trasmissione via Bluetooth simultanea dei canali L/R, così i contenuti audio vengono inviati a entrambi gli auricolari contemporaneamente. Questo, unito alla nuova struttura ottimizzata dell’antenna, offre una connessione più stabile per una riproduzione senza interruzioni. Ridotta anche la latenza, migliorando l’ascolto durante la visione di video e film.

Gli auricolari Sony WF-1000XM3 sono progettati per offire stabilità e comfort per le orecchie. La struttura ergonomica a tripla tenuta, caratterizzata da tre punti di supporto auricolare, li mantiene ben posizionati nell’orecchio. Ulteriore aspetto a favore della stabilità è la superficie in gomma a elevato attrito. Chiunque può trovare la misura giusta grazie all’ampia scelta tra 4 taglie di auricolari ibridi più 3 auricolari triplo comfort.

Il nuovo processore HD QN1 riduce i consumi di energia per aumentare l’autonomia, inoltre l’elegante custodia rigida per il trasporto funge anche da batteria di ricarica. Con cancellazione del rumore attivata l’autonomia arriva a 6 ore. Inserendo gli auricolari nella custodia è poi possibile ricaricarli tre volte per una autonomia complessiva di 24 ore.

Grazie alla ricarica rapida in solamente 10 minuti si ottengono fino a 90 minuti di autonomia di funzionamento. Invece disattivando la cancellazione del rumore l’autonomia arriva a 8 ore con una singola ricarica. Grazie alle tre ricariche offerte dalla custodia si arriva così a un totale di 32 ore.

Tutti i controlli principali sono gestiti con comandi touch sulla superficie degli auricolari. Anche con cancellazione del rumore attiva è sufficiente appoggiare il dito sull’area touch dell’auricolare sinistro per abbassare rapidamente il volume audio e tornare a sentire i rumori esterni. Si tratta della funzione Quick Attention utile per ascoltare un annuncio, effettuare una ordinazione. Tutti i controlli touch sono personalizzabili dall’utente, anche tramite l’app Sony Headphones Connect.

Il costruttore annuncia la disponibilità dei nuovi auricolari Sony WF-1000XM3 per il mese di agosto. Su Amazon si possono già preordinare al prezzo di 249 euro, nei colori argento o nero, con arrivo previsto per il 9 agosto a partire da questa pagina.