Come provare ora alcune funzioni di Safari 16 su macOS Monterey

Alcune delle novità di Safari 16 non sono più limitate al nuovo macOS Ventura: l’ultima versione di Safari Technology Preview (release preliminare di Safari) consente di testare anche sull’attuale macOS Monterey nuove funzionalità.

Nelle note di rilascio Apple spiega che Safari Technology Preview Release 147 è disponibile per macOS Monterey 12.3 o seguenti e la beta di macOS Ventura; le preview delle versioni preliminari di Safari non sono più disponibili per macOS Big Sur. Funzionalità quali i pannelli e segnalibri condivisi, sono riservate a macOS Ventura.

Troviamo ad ogni modo le passkey, un nuovo metodo di login con crittografia end‑to‑end a prova di phishing e fughe di dati. Le passkey sono più forti di tutti i normali sistemi di autenticazione a due fattori e funzionano anche sui dispositivi non Apple.

Anche la funzione che consente di memorizzare i codici di sicurezza CVC/CVV delle carte di credito, le ultime tre cifre del numero presente sul retro della carta (più precisamente nella zona riservata alla firma del titolare) è presente in questa versione di Safari (basta aprire il menu “Safari”, scegliere “Preferenze” e da qui la sezione “Autofill” > Carte di credito).

La funzione testo attivo che permette di mettere in pausa un video su un qualsiasi fotogramma che contiene del testo e copiarlo, tradurlo o cercarlo sul dizionario e su internet, richiede i Mac più recenti con chip M1 o M2.

L’ultima versione sperimentale del browser Apple è disponibile sia per macOS 12 Monterey, ia per macOS Ventura (si scarica per tutti e due i stsemi da qui), in questo modo tutti possono scaricarlo, installarlo e provarlo, non solamente gli sviluppatori registrati al programma Developer di Cupertino. Ricordiamo che Safari Technology Preview 147 non si sostituisce alla versione corrente del browser Apple ma si affianca (l’utente vedrà due software distinti e separati nella cartella Applicazioni), in questo modo è possibile mantenere entrambi i programmi installati sulla propria macchina.