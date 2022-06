Alimentatore a doppia porta USB-C di Apple, ecco come è fatto

Insieme ai nuovi MacBook Pro e MacBook Air con M2, Apple ha anche presentato un nuovo alimentatore USB-C a doppia porta, con due porte USB‑C che permettono di ricaricare due dispositivi alla volta e che è possibile selezionare in fase di ordine con il MacBook Air M2 oppure ordinare come accessorio a parte.

Il sito ChargerLAB – noto per gli smontaggi di prodotti Apple e vari accessori, ha realizzato un filmato che mostra il teardown del compatto alimentatore da 35W a doppia porta USB‑C, permettendo di dare uno sguardo alla componentistica interna.

Non c’è un modo semplice per smontare l’alimentatore (è ovviamente sigillato per motivi di sicurezza) e nel filmato viene sfruttata… la forza bruta: una morsa da officina e una piccola fresa con un piccolo disco abrasivo e sottile per accedere all’interno.

All’interno si vedono i componenti saldati sul PCB, i diversi stadi con i filtri per la frequenza di rete, convertitori, stadi di rettifica, il fusibile per la protezione da sovralimentazione, condensatori elettrolitici, il filtro per ridurre la rumorosità EMI, ecc.

L’alimentatore di Apple in questione è consigliato per il MacBook Air, ma è possibile usarlo (usando due cavi di ricarica) anche con iPhone, iPad, Apple Watch e AirPods. La spina può essere facilmente sostituita e Apple vende a parte anche un kit con sette diverse spine CA adatte a diversi tipi di prese elettriche di tutto il mondo.

In fase di ordine, insieme ai nuovi MacBook Air con chip M2 Apple propone tre diversi alimentatori: quello classico da 30W, la versione da 35W a doppia porta USB-C e l’alimentatore USB‑C da 67W; quest’ultimo è utile se si pensi di usare spesso la ricarica rapida: in circa 30 minuti permette di riportare la batteria del MacBook Air da zero al 50%.

Si trovano in commercio vari alimentatori (tradizionali o USB) ma quelli più economici sono realizzati con componenti di scarsa qualità e in alcuni casi sono del tutto assenti componenti importanti per la riduzione della rimorosità EMI, soppressione delle tensioni di ripple e risposta transitoria.

