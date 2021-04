Company of Heroes Opposing Fronts invade iPhone e Android

Da oggi Company of Heroes Opposing Fronts è disponibile su iPhone, iPad, e dispositivi Android. Per gli appassionati non occorrono tante presentazioni: si tratta certamente di una delle saghe più acclamate in ambito videoludico a tema bellico, in particolare incentrato sulla Seconda guerra mondiale, che fa della strategia in tempo reale il suo punto forte, grazie a un mix di campagne militari senza sosta, scenari di combattimento dinamici e tattiche di squadra.

In gioco l’utente si troverà a comandare due compagnie di soldati americani e dirigire un’intensa campagna nel teatro europeo delle operazioni, partendo dallo sbarco in Normandia nel D-Day. Il titolo è stato disegnato e ottimizzato per dispositivi iOS, con una interfaccia che consente battaglie e tattiche militari in tempo reale.

Vasto, vastissimo il campo di battaglia dove condurre squadre di truppe americane contro l’imponente esercito Wehrmacht attraverso 15 missioni basate sui conflitti più cruenti avvenuti nella Seconda Guerra mondiale. Il titolo si fregia di una fisica simulata in tempo reale e ambienti distruttibili che influenzano il campo e lo scenario di battaglia, anche a proprio vantaggio.

Prima di acquistare è bene dare uno sguardo alle note di compatibilità. Company of Heroes richiede iOS 14.2, 6 GB di spazio libero, mentre per l’installazione del pacchetto d’espansione “Opposing Fronts” è necessario avere un ulteriore 1.5 GB di spazio libero.

iPhone supportati:

iPhone 6S / 6S Plus

iPhone 7 / 7 Plus

iPhone 8 / 8 Plus

iPhone X

iPhone XS / XS Max

iPhone XR

iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max

iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max

iPhone SE (1a generazione, 2016)

iPhone SE (2a generazione, 2020)

iPod Touch (7a generazione, 2019)

iPad supportati:

iPad mini (5ª generazione, 2019) iPad Air (3ª generazione, 2019) iPad Air (4ª generazione, 2020) iPad (5ª generazione, 2017) iPad (6ª generazione, 2018) iPad (7ª generazione, 2019) iPad (8ª generazione, 2020) iPad Pro (1ª generazione, 2015-2016: 9.7″, 12.9″) iPad Pro (2ª generazione, 2017: 10.5″, 12.9″) iPad Pro (3ª generazione, 2018: 11″, 12.9″) iPad Pro (4ª generazione, 2020: 11″, 12.9″)



Company of Heroe‪s‬ è disponibile su App Store a 14,99 euro per iPhone e iPad, mentre per Android si scarica da qui su Google Play Store.