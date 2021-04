I contenuti di Apple TV+ sono i più apprezzati

Film, documentari e serie tv: la scelta on demand è grandissima e Apple TV plus riesce a dominare, per i contenuti più apprezzati dagli utenti rispetto a qualsiasi altro servizio di tv in streaming. Insomma, quelle di Apple TV plus sono davvero, allora, “Grandi storie in cui credere” per il pubblico.

A dirlo, un recente studio che ha rilevato che, secondo i clienti statunitensi, Apple TV+ avrebbe contenuti di altissima qualità: film, serie tv e documentari più apprezzati rispetto a quelli di Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ e Hulu. Si tratta di un’analisi realizzata da Self Financial e utilizza i punteggi IMDb con i dati dei clienti statunitensi.

Un risultato ottenuto nonostante Apple TV+ abbia meno di 70 titoli tra cui scegliere. Una cifra che da una parte ha permesso a Cupertino di valorizzare l’aspetto della qualità delle sue produzioni originali, ma che è anche un limite. Questo aspetto emerge anche dallo studio di Self Financial che mette in evidenza come, proprio il numero limitato di titoli disponibili, sfavorisca Apple in altre classifiche che valutano la quantità di show (come, ad esempio, la classifica delle aziende di tv in streaming in base numero di film disponibili per ogni dollaro speso per l’abbonamento).

Per quanto riguarda i contenuti, Apple ha ottenuto il punteggio IMDb medio più alto per i suoi titoli (7,24) e la percentuale più alta di “buono” ed “eccellente” con quasi l’86 per cento.

Il servizio di streaming di Apple ha anche più contenuti 4K HDR rispetto a HBO Max e una qualità media superiore (valutata 7,13) rispetto a Netflix (6,94), Disney+ (6,63) e HBO Max (7,01).

Oltre a questa ottima accoglienza da parte del pubblico, Apple ha ottenuto riconoscimenti anche dalla critica. Ha ricevuto un totale di 345 nomination e 91 premi per i suoi spettacoli, tra cui Critics Choice Awards, Critics Choice Documentary Awards, Daytime e Primetime Emmy Awards, NAACP Image Awards, Peabody Award e un Golden Globe Award.

Questo studio, realizzato da Self Financial, è un risultato più che soddisfacente a poco più di un anno dal lancio, che però mette Apple TV+ di fronte a una nuova sfida: continuare a offrire contenuti di qualità agli abbonati e farlo prima che gli utenti decidano di spendere per servizi di tv in streaming con un catalogo più grande.

Secondo Jeanette DePatie, analista del settore, Apple ha scelto di puntare alla qualità come principale elemento per differenziarsi dagli altri servizi di tv in streaming.

