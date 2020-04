Company of Heroes in arrivo su iPhone e Android

Dopo essere approdato su iPad nelle settimane scorse, e prima ancora su Mac, Company of Heroes, punto di riferimento per tutti i videogiocatori che amano i titoli a sfondo storico, si prepara ad atterrare anche sul piccolo schermo dell’iPhone. Si tratterà di un porting completo rispetto alla versione iPad e porterà il giocatore a rivivere le dinamiche della Seconda Guerra Mondiale.

Il gioco non ha certo bisogno di presentazioni; si tratta di un prodotto che ha ridefinito il gioco di strategia in tempo reale e fonde campagne militari senza sosta a scenari di combattimento dinamici e tattiche di squadra.

Come accennato, il titolo sarà il medesimo di quello già rilasciato per iPad, tanto che i possessori della versione di gioco per tablet potranno installarlo anche su iPhone senza spese aggiuntive. Anche su iPhone sarà possibile prendere il controllo di due compagnie di soldati americani e dirigere un’intensa campagna partendo dallo sbarco in Normandia nel D-Day.

Come su iPad, anche su iPhone il prodotto proporrà all’utente battaglie e scontri basati sulla fisica simulata in tempo reale e ambienti completamente distruttibili, che permetteranno al giocatore di influenzare il campo di battaglia a proprio vantaggio. La grafica sarà pressoché identica a quella di iPad, senza nulla invidiare a quanto visto sulle console. Costerà 14,99 euro, e come già anticipato sarà gratis per tutti coloro che hanno acquistato la versione iPad, che diverrà dunque universale. Non ci saranno acquisti extra o nascosti.

Company of Heroes per iPad, dunque anche per iPhone, richiede iOS 13.1, e sono necessari 6 GB di spazio libero per installare il gioco di base, ma serviranno almeno 8 GB di spazio libero per evitare problemi durante l’installazione. Considerando che sul tablet è necessario disporre almeno di un iPad mini 5, un iPad Air di terza generazione, o di un iPad di quinta generazione, o device superiori, è facile pensare che su iPhone sarà necessario disporre di una versione di smartphone più recente.

Company of Heroes per iPad costa 14,99 euro e si acquista direttamente da qui. La versione iPhone e Android arriverà entro l’anno.

Tutti gli articoli di macitynet dedicati a iPhone e iPad sono disponibili ai rispettivi collegamenti, invece per tutte le notizie che riguardano l’universo Android si parte da questa pagina.