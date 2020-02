Company of Heroes, la Seconda Guerra mondiale approda su iPad

Se ci fossero ancora dubbi sul fatto che iPad sia una vera e propria console da gioco portatile, ecco un’ulteriore conferma: come annunciato arriva sul tablet di Cupertino Company of Heroes, l’acclamato titolo sulla Seconda guerra mondiale che ha ridefinito il gioco di strategia in tempo reale. Anche sul tablet della Mela il titolo fonde campagne militari senza sosta a scenari di combattimento dinamici e tattiche di squadra.

In gioco sarà possibile comandare due compagnie di soldati americani e dirigere un’intensa campagna partendo dallo sbarco in Normandia nel D-Day. Il prodotto è stato ridisegnato e ottimizzato per iPad, con la novità di un’intuitiva interfaccia touch che consente una rapida esecuzione di tattiche militari in tempo reale.

Company of Heroes è un vero e proprio punto di riferimento in tema dei giochi di guerra, e anche su iPad il prodotto si pone questo obiettivo, grazie a una fisica simulata in tempo reale e ambienti completamente distruttibili, che permetteranno al giocatore di influenzare il campo di battaglia a proprio vantaggio.

La grafica è naturalmente da console, ad alta risoluzione e ottimizzata per lo schermo Retina di iPad. Fortunatamente si tratta di un gioco premium, quindi si acquisterà una volta per giocarlo interamente, senza necessità di acquisti extra.

Company of Heroes richiede iOS 13.1, e sono necessari 6 GB di spazio libero per installare il gioco di base, ma serviranno almeno 8 GB di spazio libero per evitare problemi durante l’installazione.

iPad supportati:

iPad mini (5ª generazione)

iPad Air (3ª generazione)

iPad (5ª generazione)

iPad (6ª generazione)

iPad (7ª generazione)

iPad Pro (1ª generazione: 9.7″, 12.9″)

iPad Pro (2ª generazione: 10.5″, 12.9″)

iPad Pro (3ª generazione: 11″, 12.9″)

Company of Heroes costa 14,99 euro e si acquista direttamente da qui.