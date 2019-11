Comprate Apple Watch 5 GPS in alluminio: è scontato su Amazon

Apple Watch 5 va in sconto su Amazon. In passato il ribasso c’è già stato ma oggi non solo è più elevato che nelle precedenti occasioni, ma riguarda quelli che sono probabilmente i migliori affari nel rapporto tra qualità e prezzo: le versioni in alluminio con solo GPS.

Il più conveniente è il modello in allumino grigio siderale da 40mm che costa 419 euro invece che 459 euro, ma è in offerta (a 429 euro) anche la versione in oro. Sono poi scontati anche la versione da 44mm in alluminio argento e la versione sempre da 44mm in alluminio grigio siderale. Costano 449 euro invece che 489 euro.

Lo smartwatch di cui stiamo parlando è quello rilasciato a fine settembre. Le caratteristiche, a partire dallo schermo sempre acceso, sono quelle che conoscete

GPS

Display Retina always-on (sempre attivo)

Display più ampio del 30%

Swimproof

App ECG

Cardiofrequenzimetro elettrico e ottico

Bussola integrata

Altitudine

SOS emergenze

Rilevamento cadute

A questo prezzo è da comprare al volo se vi piacciono colori e versione Non li troverete da nessuna parte ad un prezzo più basso di questo e con le stesse garanzie. Stiamo infatti parlando di un prodotto nuovo e appena rilasciato e venduto da un rivenditore autorizzato come Amazon.

Click qui per comprare i modelli da 400mm

Click qui per i modelli da 40mm

Se le offerte di questa pagina non risultassero più disponibili consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.