Facebook su iPhone usa la fotocamera posteriore quando scorrete i feed

Il web designer Joshua Maddux ha scoperto che Facebook su iPhone attiva la fotocamera posteriore mentre si scorre il feed della pagina iniziale. Probabilmente si tratta solo di un bug. Di seguito il video della scoperta.

Il designer ha riscontrato lo stesso problema su cinque dispositivi differenti, ma la problematica non sembra attualmente essere presente nella versione Android dell’app. Maddux ha pubblicato un video che mostra lo strano comportamento dell’app.

Anche la redazione di TNW ha riscontrato lo stesso problema. In particolare, su iOS 13.2.2 entra effettivamente in funzione la fotocamera in background, mentre lo stesso difetto non sembra sussistere su iOS 13.1.3. Altri utenti della stessa redazione affermano che il problema appare anche su iPhone 7 Plus con iOS 12.4.1.

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl

— Joshua Maddux (@JoshuaMaddux) 10 novembre 2019