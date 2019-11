Gli abbonati iliad crescono ancora, ora superano 4,5 milioni

In un mercato dominato da piani e offerte confuse, rimodulazioni e costi nascosti la proposta del nuovo operatore ha avuto successo e gli abbonati iliad continuano a crescere, ora superando quota 4,5 milioni. L’offerta si distingue per condizioni chiare, costi e servizi tutti inclusi e un numero limitato di piani ricchi di GB e contenuti a prezzi abbordabili, con prezzi fissi per sempre. I vantaggi di iliad sono stati accolti calorosamente dal mercato e il passaparola generato dagli utenti soddisfatti funziona.

Negli ultimi tre trimestri, nonostante l’agguerrita concorrenza con piani anti iliad lanciati soprattutto dagli operatori virtuali Kena di TIM e Ho di Vodafone, il numero degli abbonati iliad è costantemente aumentato, mentre l’offerta di piani e abbonamenti è praticamente rimasta invariata con le offerte Giga 50 da 7,99 euro al mese e il piano Voce da 4,99 euro al mese.

Nel primo trimestre 2019 i nuovi abbonati iliad sono stati 472mila, nel secondo trimestre 530mila, ed ora sono aumentati di 700mila. Nel terzo trimestre l’operatore ha generato ricavi per 109 milioni di euro e ha ottenuta una quota di mercato del 4%. Ma la strategia di iliad prosegue a gonfie vele anche per quanto riguarda la presenza sul territorio, commerciale e per impianti proprietari.

Ora i negozi iliad in Italia sono 14, mente i corner iliad sono oltre 200 e oltre 700 le Simbox automatiche, gli innovativi distributori automatici che permettono agli utenti di abbonarsi e di ottenere al volo la loro SIM iliad. Fin dal lancio l’operatore sfrutta la rete cellulare Wind Tre mentre procede alle installazioni per creare una sua rete cellulare proprietaria.

L’obiettivo dichiarato è di raggiungere 3.500 siti equipaggiati nel Bel Paese entro la fine di quest’anno. La tabella di marcia prosegue secondo le tempistiche con l’installazione di 700 nuovi siti nel terzo trimestre, per un totale di 3.100 impianti, di cui oltre 1.200 sono già attivi.

La strategia di iliad porta risultati positivi e proseguirà con piani per sempre, secondo alcuni nuove offerte in arrivo. Per il 2020 è previsto l’arrivo di un nuovo operatore mobile in Italia, nel frattempo in Francia proseguono le mosse per il possibile ingresso di iliad anche nel settore bancario con FreeBank.

