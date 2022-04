Avviatore d’emergenza per la batteria d’auto, due modelli top in sconto

Se avete un’automobile o una moto, probabilmente dovreste avere in macchina anche un avviatore di emergenza e non c’è un posto migliore di Amazon per comprare uno affidabile e a buon mercato, come il Noco Boost Plus GB40 oppure il BROOM 3000A.

Quello di cui stiamo parlando sono dei dispositivi portatili, denominati in inglese jump start, da collocare nel baule oppure su uno scaffale e prendere in mano quando la batteria di un veicolo è “a terra”, completamente esaurita, oppure quando c’è bisogno di uno spunto in più perché risulta debole e incapace di muovere il motorino di accensione. Il Noco Boost Plus GB40 fa proprio questo e lo fa benissimo

Stiamo parlando di uno dei migliori jump start del mercato, prodotto da un’azienda americana specialista del settore che vanta più di 100 anni di esperienza nel settore delle batterie. Piccolo e relativamente leggero (1 KG) si mette praticamente ovunque. La batteria al suo interno una volta pienamente carica offre 24 Wh e una potenza di picco di 1000A. Permette fino a 20 riavvii ed è sufficiente da dare una spinta a motori di 3 litri di cilindrata (se diesel) o 6 litri di cilindrata (se benzina). Funziona anche come luce di emergenza stroboscopica per segnalare la presenza della vettura a bordo strada; lo stesso LED può essere usato per illuminare il cofano.

Noco Boost Plus GB40 offre: protezione dalle scintille, rilevamento dell’inversione della polarità, può essere usato come PowerBank, design anti urto e protezione da polvere e liquidi (IP65). Nella confezione si trovano morsetti ad alta resistenza, caricabatterie per auto da 12 V (ricarica completa in 3 ore tramite qualsiasi porta USB a 2,1 A), cavo di ricarica micro USB, custodia in microfibra e manuale di istruzioni