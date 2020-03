Con Apple Watch Serie 6 arrivano monitoraggio del sonno, condivisione quadranti e altro

Nelle scorse ore è trapelato l’arrivo del rilevamento dell’ossigeno nel sangue per l’indossabile di prossima generazione di Cupertino, (qui la nostra recensione del modello attuale Apple Watch Serie 5) ma le anticipazioni su Apple Watch Serie 6 e del sistema operativo watchOS 7 attesi quest’anno proseguono con un lungo elenco di novità e nuove funzioni.

Tra le novità più interessanti scoperte in una delle primissime versioni preliminari di iOS 14 su cui gli ingegneri Apple stanno lavorando, c’è il monitoraggio del sonno da lungo atteso sullo smartwatch di Apple, la possibilità per gli utenti di condividere i quadranti personalizzati, la nuova modalità ragazzi e funzioni che permettono ai genitori di controllare e gestire Apple Watch dei figlio direttamente dal proprio smartphone, inclusi controlli parentali e limitazioni con la modalità scuola e altro ancora.

La novità più facile da prevedere è confermata, vale a dire l’introduzione di un nuovo quadrante per il momento battezzato Infograph Pro. La filosofia rimane sempre quella di prendere ispirazione dai quadranti degli orologi tradizionali, questa volta con l’introduzione di un tachimetro. Grazie a questo indicatore circolare che l’utente potrà posizionare dove preferisce si ottengono misurazioni sulla velocità e la distanza percorsi.

Per la condivisione dei quadranti personalizzati tra utenti, Apple prevede di trattare i quadranti come singoli file di cui sarà possibile visualizzare l’anteprima nell’app File di Apple, con condivisione tramite AirDrop da iPhone, oltre che gestione e condivisione all’interno dell’app Apple Watch su iPhone. Oltre alla possibilità di selezionare una singola foto da usare come quadrante di Apple Watch, oppure una rotazione tra più foto di un album, con Apple Watch Serie 6 e watchOS 7 sarà anche possibile scegliere come fonte gli album di foto condivisi a cui possono accedere e contribuire diversi utenti, per esempio un album condiviso tra i membri della famiglia.

Tra le novità più sostanziose è in lavorazione anche una serie di funzioni che permetteranno ai genitori di gestire uno o più Apple Watch dei figli direttamente dall’iPhone di mamma o papà, inclusi i contatti sicuri e la musica disponibile. In arrivo anche impostazioni e controlli parentali, inclusa la modalità scuola, per stabilire quali app e complicazioni possono essere utilizzati durante l’orario delle lezioni.

Sempre nel codice di iOS 14 sono stati trovati nuovi pulsanti per il monitoraggio del sonno e per il rilevamento dei rumori esterni, come segnala 9to5Mac. Modifiche al codice indicano anche che cambierà l’architettura delle app che abbandoneranno il formato in stile estensioni finora impiegato, un ulteriore passo verso l’indipendenza da iPhone. Tenendo presente che si tratta di versioni preliminari su cui Apple sta ancora lavorando e che mancano ancora diversi mesi prima del lancio è possibile che i piani di Cupertino possano cambiare.

