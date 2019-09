Recensione Apple Watch 5, come migliorare lo smartwatch perfetto

Lo smartwatch che vi dice sempre l’ora. All’inizio di questa recensione lo possiamo semplificare così, provando a sintetizzare, il reale vantaggio di Apple Watch 5 rispetto ad Apple Watch 4 e a tutti i precedenti orologi di Apple. Se vi sembra banale e riduttivo probabilmente non avete idea di che cosa ha fatto Apple per arrivare a rendere efficiente questa funzione e probabilmente non avete mai avuto un Apple Watch. Ed è questa la ragione per cui si una recensione di Apple Watch 5 deve partire da questo punto.

Lo stile

In realtà ogni recensione che si rispetti partirebbe dal design del prodotto e quindi per convenzione il primo titolo lo facciamo su questo aspetto. In realtà c’è poco da dire perché Apple Watch 5 è identico ad Apple Watch 4. Stesse dimensioni (40mm e 44mm), stesso spessore (10,7mm) stesso stile. Del resto, messa da parte l’eterna querelle attizzata dai “applewatchrotondisti”, il design a nostro giudizio è perfetto per dimensioni ed ergonomia. Per questa ragione Apple, almeno per ora, bene ha fatto a non cambiare nulla.

Ci sono in realtà due novità nei materiali, ma il loro impatto siamo pronti a scommettere che sarà minimo: Apple con Apple Watch 5 introduce infatti il titanio e ripristina la ceramica. Vantaggi? Eminentemente estetici: anche se il titanio permette di costruire un orologio più leggero dell’acciaio e più resistente dell’alluminio, è l’occhio che ha la parte principale grazie alla bellissima tonalità opaca. Invece la ceramica, più pesante, è bianchissima, dura e lucida. C’è anche un vantaggio “dell’anima”: comprare un Apple Watch in titanio o un ceramica significa permettere all’occhio nerd di distinguere il fatto che avete comprato un Apple Watch 5.

In realtà se volete l’apple Watch più leggero ed economico, dovete ancora guardare al vecchio, caro, classico alluminio che pesa 36 grammi nella versione 44mm (quello in titanio pesa 41,7 grammi, quello in ceramica addirittura 46,7).

Lo schermo sempre acceso

Lo schermo è lo stesso per dimensioni e qualità. Ma fa quella cosa che non ha mai fatto prima: resta sempre acceso e mostra sempre l’ora e persino (con qualche limitazione che vedremo) le complicazioni che andrete a scegliere.

Se avete un Apple Watch, pensateci bene e converrete che questa cosa è in grado di cambiare il vostro rapporto con esso. Lo schermo di Apple Watch fino a ieri, per questioni di risparmio di energia, era sempre spento e per leggere l’ora o vedere le complicazioni avevate solo due modi per farlo: alzare o girare il polso, oppure fare “tap” sullo schermo.

Questa operazione in alcune situazioni o è scomoda o impossibile: appesi al sostegno di un mezzo pubblico o magari con le mani impegnate da due borse, ad esempio.

In qualche caso, specie nello sport, semplicemente funziona male (chi scrive è un ciclista e per qualche ragione “alza per attivare lo schermo” seduti in sella e piegati in avanti riesce in pochi casi) oppure risulta in un movimento innaturale e ripetitivo (mentre si corre e si vuole tenere d’occhio la media del passo) oppure distrae e fa perdere tempo (durante una competizione).

In altre occasioni infine può essere addirittura sconveniente; basta pensare che cosa si trasmette agli astanti se mentre si parla con una persona o se in una riunione si attiva lo schermo con un gesto plateale per guardare l’ora.

Insomma forse dal punto di vista generale avere un orologio che mostra sempre l’ora sarà un piccolo dettaglio ma anche un dettaglio che fa una grande differenza in tanti momenti.

Schermo sempre acceso: come fa e cosa fa

Primi di proseguire dobbiamo rispondere a chi dalle file là in fondo rumoreggia: “sai che novità, i concorrenti da anni hanno smartwatch con schermi sempre accesi”. Certo è vero, ma come spesso capita, quando Apple arriva dopo gli altri fa (spesso è obbligata a fare) quel che nessuno ha fatto prima di lei. E così succede anche con lo schermo sempre acceso di Apple Watch 5. Sono infatti importanti le novità tecniche ma anche originali le soluzioni che Apple ha adottato per arrivarci. Invece che fare uno schermo in bianco e nero con le lancette che girano, cosa che è di fatto la soluzione che adottano molti orologi del mondo Android per risparmiare energia, Apple ha scelto di svolgere una serie di ottimizzazioni che consentono ad Apple Watch di essere sempre utile ed elegante come se avesse lo schermo in condizioni normali”.

Apple Watch 5 usa un nuovo display ad ossido policristallino a bassa temperatura (LTO low-temperature polycrystalline oxide) che permette una frequenza di refresh variabile tra 1 Hz e 60 Hz e questo abbatte significativamente i consumi. In più Apple ha ottimizzato e cambiato la logica dei sensori di luminosità, ora più efficienti dal punto di vista del consumo energetico. Infine le facce di Apple Watch da una parte attenuano significativamente la luminosità senza perdere di leggibilità quando non si guarda l’orologio, dall’altra riducono, selezionandole, il numero delle informazioni disponibili. In alcuni casi cambiano del tutto aspetto passando dai colori al bianco e nero (come nel caso di Meridian). Quando si usa una applicazione, questa viene sfocata sullo sfondo e davanti appare l’orologio; ovviamente questo non succede quando si usa l’applicazione per gli allenamenti, ma anche qui c’è un forma di risparmio di energia: non si vedono scorrere i millisecondi. Un altro esempio è la lancetta dei secondi che sparisce quando non si guarda l’orologio.

Apple ha analizzato in tutto 34 facce con differenti design, applicando a ciascuna di esse una specifica ottimizzazione per lo schermo sempre acceso. Infine. le complicazioni che mostrano dati in tempo reale, come Bussola e Rumore, non sono attive, e le altre complicazioni, come Calendario, Meteo e app di terze parti, si aggiornano una volta al minuto o quando necessario.

È importante anche segnalare che il sensore di luminosità sempre acceso, come lo schermo, rileva la luce ambientale e gestisce conseguentemente anche la luminosità dello schermo. A letto o al cinema Apple Watch 5 non disturberà voi e chi sta intorno a voi; chiaramente potrete al cinema attivare ancora la modalità “teatro”.

Tutela della privacy

Lo schermo sempre acceso potrebbe essere un problema per la privacy. Le complicazioni forniscono informazioni anche personali: appuntamenti, nomi di chi telefona, tracce musicali, titoli delle email, intestazioni di messaggi. Apple ci ha ovviamente pensato e vi permette di selezionare una modalità: “Nascondi complicazioni sensibili”. Queste informazioni vengono sfocate e non sono leggibili a meno che non giriate Apple Watch 5 verso il vostro volto per leggerle; il calendario ha solo la scritta “calendario”. Quando arriva una chiamata o un messaggio, Apple Watch vibra oppure suona, a seconda di come avete regolato le preferenze, ma sullo schermo non appaiono informazioni specifiche.

La Bussola e altimetro

La seconda novità hardware di apple Watch è la presenza di una bussola. Non si tratta certamente di qualche cosa che è in grado di cambiare l’uso di Apple Watch 5 rispetto ad Apple Watch 4 come succede con lo schermo sempre acceso, ma in alcune situazioni e per un pubblico specifico, chi usa Apple Watch per passeggiate e trekking, può essere utile. Ad esempio Apple Watch 5 grazie alla bussola può indicare il nord, oppure la direzione relativa; questo significa che possiamo creare un punto verso cui vogliamo andare, l’orientamento, e seguirlo usando Apple Watch.

Una funzione interessante della Bussola è l’integrazione con Mappe. Quando si attiva la funzione navigazione da Apple Watch, abbiamo un puntatore che dice la direzione in cui stiamo andando. Questo in ambienti urbani è rilevante perché permette di decifrare meglio il percorso.

Dentro ad Apple Watch 5 oltre al magnetometro troviamo anche un altimetro che permette di misurare con precisione l’altitudine; basta ruotare la corona digitale per ottenere queste informazioni. L’altimetro entra in azione anche in alcune applicazioni fitness che mostrano l’altitudine direttamente nella faccia o nell’applicazione corrispettiva.

Chiamata di emergenza internazionale

Apple Watch 5 con rete cellulare è in grado di fare anche un’altra cosa che Apple Watch 4 non è in grado di fare, mandare una chiamata di emergenza fuori dal nostro paese anche se non abbiamo sottoscritto un piano telefonico. Il vantaggio da questa funzione è duplice; non solo funziona, come detto, anche senza che sia attivo un abbinamento Vodafone (unico operatore ad avere un accordo con Apple per Apple Watch LTE), ma opera all’estero al contrario delle chiamate su Apple Watch GPS+Cellular che, come noto, non funziona in roaming. Lo smartwatch non è in grado di mandare la vostra posizione né un messaggio di testo, ma potrete parlare con qualcuno dall’altra per chiudere aiuto. La funzione è operativa in pratica in tutto il mondo, tranne che in pochi paesi (li trovate qui) e diventa operativo anche in caso di caduta se chi porta l’orologio resta inattivo per più di un minuto.

Autonomia

L’autonomia di Apple Watch 5 resta la stessa di Apple Watch 4. Non lo dice solo Apple ma anche la nostra esperienza in questi giorni di utilizzo. Indossando e fruendo dei servizi del nostro smartwatch in maniera normale, senza chiamate telefoniche e senza utilizzo del GPS riuscivamo a raggiungere anche le 40 ore di funzionamento e lo stesso accade con Apple Watch 5. Nel momento in cui abbiamo testato a fondo il nuovo smartwatch Apple, abbiamo spuntato comunque una ventina di ore di autonomia e durante un allenamento in bicicletta Apple Watch è sceso dal 100% al 30% dopo due ore e mezza di percorso.

Apple Watch 5 ha una modalità con la quale lo schermo può comportarsi come gli Apple Watch precedenti, quindi spegnersi se non si alza il braccio o si “tappa” lo schermo. Per ora, causa necessità di accelerare per la recensione, abbiamo provato solo in una giornata a mettere Apple Watch con lo schermo in “versione Apple Watch 4” e ci è parso che ci sia stato un effettivo (forse un paio di ore) aumento dell’autonomia rispetto ad Apple Watch 4. Non abbiamo però ancora conclusioni definitive da trarre. Proveremo a farlo nei prossimi giorni e quando arriveranno aggiorneremo questa recensione.

Quello che è certo è che un rappresentante di Apple ci ha detto che dalla disattivazione dello schermo sempre acceso, un certo guadagno c’è anche se il sistema con cui Apple Watch gestisce la nuova funzione è molto efficiente e il vantaggio non dovrebbe essere tale da spingere a disabilitare la nuova funzione. In pratica Apple è convinta che il sistema che ha implementato per avere lo schermo sempre acceso sia tanto buono tanto efficiente dal punto di vista dell’energia che non ci dovrebbe essere alcun bisogno di disattivarlo.

Hardware

Di solito qui ci starebbe un capitolo hardware in cui descrivere le novità del processore o di altri elementi che supportano il funzionamento del dispositivo. Apple non fa cenno a nulla in questo senso, visto che il processore principale e tutti i processori di supporto sono gli stessi. Cambiano alcuni dettagli che sono stati scoperti solo smontando lo smartwatch. Parliamo di affinamenti ai sensori e di una batteria leggermente più capace (e anche con un differente design in Apple Watch 5 da 40mm). Infine sappiamo che Apple Watch 5 ha anche 32 GB di memoria interna invece che 16 come Apple Watch 4. Questo permette di caricare una maggior quantità di dati al suo interno.

Sistema operativo

Apple Watch 5 arriva con watchOs 6 preinstallato. Il sistema operativo non porta però allo smartwtatch nulla di più di quanto non abbia già su Apple Watch 4 e sui precedenti Apple Watch. Le funzioni principali le descriviamo nel nostro articolo specifico sul sistema operativo: si tratta di novità come la funzione analisi del rumore, l’app store integrato, la nuova app salute. Non ci sono tracce della nuova applicazione monitoraggio del sonno né nel nuovo hardware né nel software. L’impossibilità di avere un’analisi del riposo è probabilmente il maggior limite di Apple Watch 5 rispetto ai concorrenti. Non è detto che possa arrivare con una futura versione di watchOS, autonomia della batteria permettendo, ma per ora non si può fare a meno di sottolineare questa lacuna.

Conclusioni

Al contrario di Apple Watch 4, Apple watch 5 non porta aggiornamenti fondamentali come accaduto con il GPS (Apple Watch 2), la rete cellulare (Apple Watch 3) o l’elettrocardiogramma (come Apple Watch 4). Lo schermo sempre acceso, la bussola e la chiamata internazionale sono solo affinamenti ma il giudizio sulle poche novità non può non considerare che queste vanno a collocarsi su un prodotto già quasi perfetto, il miglior smartwatch oggi in commercio e non c’era, quindi, necessità o forse possibilità di migliorare, il leader del mercato.

In questa considerazione risiede anche il consiglio di acquisto; Apple Watch 4 era un prodotto eccezionale, passare da esso ad Apple Watch 5 potrebbe non avere, per questo, molto senso. Chi ha un Apple Watch 3 se non ha sentito la mancanza del display più grande, della funzione elettrocardiogramma e del sensore di caduta di Apple Watch 4, è nella stessa situazione di chi ha un Apple Watch 4. Tutti gli altri, sia chi ha un Apple Watch più vecchio e, soprattutto, chi ha uno smartwatch non Apple devono sapere che possono accontentarsi oppure decidersi ad entrare da un rivenditore Apple se vogliono lo smartwatch perfetto: è Apple Watch 5.

Pro

Lo schermo sempre acceso rappresenta un concreto passo avanti

Autonomia invariata nonostante lo schermo sempre acceso

Bussola implementata elegantemente

Con chiamata di emergenza internazionale, Apple Watch 5 è sempre più uno strumento salvavita

Contro

Nessuna novità hardware

Identico stilisticamente ad Apple Watch 4

Nessuna novità nel campo fitness rispetto ad Apple Watch 4

Manca ancora la modalità sonno

Prezzi e disponibilità

Apple Watch Series 5 (GPS) parte da €459 e Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) parte da €559. Con Apple Watch 5, Apple ha cancellato dal listino Apple Watch 4 e ribassato il prezzo del modello Series 3 (GPS); con GPS integrato, sensore cardiaco ottico e resistenza all’acqua, ora parte da €239 mentre il Series 3 (GPS + Cellular) è ora a €339.

L’acquisto è possibile presso gli Apple Store, gli Apple Premium Reseller e tutti i rivenditori autorizzati. On line è consigliabile comprare da Apple store oppure Amazon che è un rivenditore autorizzato e che spesso, sia sulla versione con solo GPS oppure anche con rete cellulare, offre occasioni di risparmio rispetto al prezzo ufficiale.