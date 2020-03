Apple Watch misurerà l’ossigeno nel sangue

Il prossimo Apple Watch erede di Apple Watch 5 misurerà l’ossigeno nel sangue? Apple sta sviluppando due nuove funzionalità per Apple Watch legate alla salute. Lo si apprende da qualcuno che ha dato un’occhiata approfondita al codice dell’ancora misterioso iOS 14. In base a quanto riferisce il sito 9to5Mac che ha ricevuto una soffiata al proposito, sarebbero stato inclusi frammenti di codice che danno adito a pensare che la prospettiva sia stata, se non altro, portata ad un elevato stadio di progettazione anche se non è del tutto certo che appaia con la prossima versione del sistema operativo.

Apple avrebbe sviluppato un nuovo meccanismo di notifica basato sul monitoraggio non invasivo dei valori di saturazione d’ossigeno: quando il dispositivo individua valori all’infuori della norma, all’utente appare una notifica sulla falsariga delle notifiche relative alla salute cardiaca che consentono di ricevere un avviso in caso di frequenza cardiaca elevata o ridotta e di ritmo cardiaco irregolare.

La saturazione dell’ossigeno è un parametro che riflette la percentuale di emoglobina satura di ossigeno rispetto alla quantità totale di emoglobina presente nel sangue; è considerata nella norma quando i valori risultano superiori al 95%, mentre inizia a diventare patologica se pari o inferiore al 90%. Valori bassi sono tipicamente legati all’indicazione di varie malattie: polmonite, enfisema, ostruzione delle vie aree, ecc.

Da quando Apple ha integrato la funzione di cardiofrequenzimetro ed elettrocardiogramma in Apple Watch, come nota il sito americano, sono disponibili nello smartwatch funzionalità mai attivate che permetterebbero di monitorare i livelli di ossigeno nel sangue, permettendo invece di visualizzare altri dati come i valori della variabilità cardiaca (HRV) e VO2 Max (il massimo volume di ossigeno consumato per minuto). Tecnicamente Apple Watch, secondo alcune informazioni, potrebbe quindi facilmente essere riconvertito per dare queste indicazioni funzionerà la funzionalità per misurare la saturazione di ossigeno, ma la Mela potrebbe renderla disponibile solo per l’Apple Watch 6.

Aziende concorrenti di Apple come Fitbit hanno da qualche tempo cominciato a offrire con alcuni smartwatch e fitness tracker la possibilità di tracciare i livelli di saturazione di ossigeno dell’emoglobina presente nel sangue arterioso periferico (definita con la sigla “SpO2”). La funzione è offerta con un aggiornamento software ed è una novità interessante che arriva dopo l’acquisizione di Google, e in anteprima rispetto a funzionalità simili che secondo alcuni osservatori sono in arrivo anche su Apple Watch.

Per quanto riguarda l’ECG, Apple è al lavoro per eliminare una lacuna con le letture dell’elettrocardiogramma che non offre risultati utili quando la frequenza cardiaca è troppo elevata. Migliori funzionalità legate all’ECG, offriranno misurazioni precise in modo più esteso.