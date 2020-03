Recensione Luna: The Shadow Dust, l’avventura grafica per Mac che vi emozionerà

Approda su Mac Luna: The Shadow Dust, un’avventura grafica atipica, che grazie ad una grafica e ad un comparto sonoro di prim’ordine riuscirà ad emozionarvi. Un viaggio in una torre oscura, tra sogni e incubi, condurrà i due protagonisti del gioco a scalare una torre misteriosissima. Disponibile su Steam a 19,99 euro, non potrà passare inosservato per tutti gli amanti delle adventure pont and click.

Luna: The Shadow Dust inizia in modo piuttosto brusco. Üri, protagonista dell’avventura, precipita verso il vuoto e dopo essersi spolverato e orientato, inizia il suo viaggio, scoprendo una grande torre che si estende fino al cielo. Il compito è sin da subito tanto chiaro, quanto misterioso: scalare quell’edificio.

A differenza delle normali avventura punta e clicca, dove solitamente c’è un ambiente molto vasto liberamente esplorabile dal giocatore, in questo Luna: The Shadow Dust si affronteranno gli enigmi ambientali stanza dopo stanza. Ciascun livello, dunque, viene rappresentato da un quadro più o meno complesso, all’interno del quale trovare la soluzione per riuscire ad aprire la porta presente a schermo, e passare così alla stanza successiva.

Per farlo sarà necessario risolvere gli enigmi ambientali che si presentano, anche grazie all’aiuto di un piccolo cucciolo, che incontrerà subito dopo i primi quadri. L’avventura non ha praticamente dialoghi, e viene raccontata per mezzo di cut scene ben disegnate, sempre piene di pathos, grazie ad un comparto musicale, spesso farcito dai suoni del violino, che rendono drammatiche e tristi alcune scene.

Come già accennato il compito del giocatore è quello di progredire stanza dopo stanza in questa torre che si estende fino al cielo. Gli enigmi ambientali sono ben costruiti e quasi mai il giocatore resterà bloccato in un punto senza sapere cosa fare. Il livello di difficoltà è dunque ben calibrato, richiedendo un pizzico di astuzia, ma il titolo non risulta mai frustrante. Le stanze, comunque, sono davvero ben ingegnate, e colpiscono per quantità di particolari presenti. I disegni sono di qualità, a metà tra fumetto e cartone animato. Il titolo è visivamente impressionante, ancor di più quando le vignette vengono accompagnate dal reparto sonoro.

Le uniche incertezze che abbiamo riscontrato, anche a seguito di aggiornamento, sono nei clic del mouse. L’intera storia si basa, infatti, sui click del mouse, che permettono al personaggio di muoversi, di interagire con l’ambiente circostante, oltre che di cambiare personaggio. Alle volte è necessaria una perfetta collaborazione dei due personaggi per riuscire ad aprire la porta di fine livello, e spesso la coordinazione tra le azioni dell’uno e dell’altro richiede velocità. Ci è parso che qualche clic, sebbene ben assestato, sfugga o non sempre venga percepito nel modo corretto.

Ad ogni modo, al di là dei controlli, che comunque per la maggior parte consentiranno uno svolgimento lineare dell’avventura, senza particolare intoppi, la forza di questo avventura punta e clicca sta proprio nelle ambientazioni. Un esempio su tutti è il livello ambientato in una cattedrale, che utilizza gigantesche finestre a mosaico: ecco, ancor prima di voler risolvere il puzzle nascosto in questo stage, il giocatore si fermerà qualche istante a godersi il background.

Il tema principale che Luna sembra voler suggerire al giocatore, ricorrente in molte delle stanze, è quello dello scontro tra luce e tenebre, anche se la narrazione non è certamente il punto principale del titolo, considerando che non vi è una vera e propria narrazione, e che la storia viene raccontata solo per il tramite di poche cut scene, della durata di qualche minuto. Ad ogni modo, anche queste poche scene, vi emozioneranno di certo, in grado di toccare temi come la speranza, l’amicizia, e la forza di volontà.

Quanto a longevità, il titolo propone 20 diversi livelli, che possono completarsi in meno di 5 ore. Poco longevo per quel che costa? Più che di quantità, il gioco vive di qualità e di momenti. E’ un titolo da giocare tutto d’un fiato, e che certamente non vi lascerà con l’amaro in bocca.

Luna: The Shadow Dust si acquista direttamente su Steam a 19,99 euro e su Mac App Store allo stesso prezzo.