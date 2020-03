L’impianto elettrico Vimar diventa connesso: Eikon, Arké e Plana con Homekit, Alexa, Google

Ricordate la nostra prova degli interruttori Friends Of Hue di Vimar? Da oggi tanti degli interruttori di Vimar sono in grado di collegarsi via Zigbee con un gateaway domotico all’impianto Wi-Fi di casa e di essere gestiti tramite una app. Ma non solo: per essere operativi fin da subito hanno anche una radio Bluetooth 5.0.

Da subito la compatibilità con Alexa grazie agli Amazon Eco con Zigbee ma con un Gateway Wi-Fi/Bluetooth c’è la possibilità di comandare e controllare tutto anche con Homekit e Assistente Google.



Le serie civili Eikon, Arké e Plana di Vimar diventano connesse mantenendo inalterata la loro personalità, il design e le specificità delle varie finiture, che consentono un perfetto coordinamento estetico con qualsiasi contesto abitativo.

Impianto Vimar Connesso

Con la soluzione Vimar trasformare la casa in un edificio connesso è semplice, veloce e non servono opere murarie. Basta sostituire nell’impianto esistente alcuni interruttori tradizionali con i nuovi dispositivi connessi e alimentarli. L’impianto mantiene la stessa estetica ma si aggiungono innovative funzionalità digitali che garantiscono allo stesso tempo maggior comfort, efficienza e sicurezza, aumentando al contempo il valore dell’immobile e migliorando lo stile di vita di chi lo abita.

Tramite app o con un comando vocale è quindi possibile accedere all’impianto anche da remoto e comandare l’illuminazione degli ambienti, alzare e abbassare tapparelle o tende motorizzate, controllare i consumi elettrici sia dell’intera casa che dei singoli elettrodomestici, creare e gestire nella massima semplicità fino a 16 scenari.



Oltre che per le nuove costruzioni, i prodotti connessi View Wireless di Vimar sono l’ideale in caso di ristrutturazioni – anche di una sola zona dell’edificio – o di potenziamento delle funzioni di un impianto esistente e sono un utile supporto per gli anziani e le persone con difficoltà motorie.

Per offrire la massima integrazione con le tecnologie e i principali dispositivi smart presenti sul mercato e utilizzati nella vita di tutti i gironi, i prodotti connessi sono nativamente dotati di doppia tecnologia: Bluetooth e Zigbee.

Il collegamento Bluetooth, il gateway Wi-Fi e la compatibilità con Homekit e Assistente Google

Il protocollo di connettività precaricato sui dispositivi è lo standard Bluetooth wireless technology 5.0. L’utilizzo di questa tecnologia (in modalità mesh) consente di creare una soluzione completa con una rete di punti di comando – che integra via cloud anche tutti i principali assistenti vocali – connessi al gateway Wi-Fi come punto d’accesso, configurabili in modo semplice e veloce tramite l’app dedicata View Wireless e controllabili dall’utilizzatore.

Grazie al gateway Wi-Fi ed alle app View e View Wireless è possibile quindi:

• controllare da remoto luci, tapparelle e ampliare l’impianto anche con i comandi senza batterie, liberamente posizionabili nell’abitazione

• controllare una presa di corrente e misurare i consumi del carico collegato, ricevendo una notifica in caso di superamento della soglia

• impostare il funzionamento ed il colore dei LED di retroilluminazione dei comandi

• creare scenari

• controllare l’impianto tramite comandi vocali Amazon Alexa, Google Assistant e Siri

Questa soluzione consente inoltre di espandere l’impianto senza opere murarie aggiungendo, senza limiti, altri punti di controllo dell’impianto. Basta utilizzare i comandi Vimar in radiofrequenza, dotati di tecnologia Bluetooth, che non necessitano di fili o batterie e che possono essere installati su qualsiasi superficie: il funzionamento è simile a quelli “Friends of Hue” che abbiamo già citato in apertura e recensito e che recuperano energia dall’azione meccanica di accensione e spegnimento.

Il controllo diretto con gli Echo Amazon dotati di Zigbee

Nel caso in cui in un’abitazione sia presente uno smart speaker Amazon Alexa a protocollo Zigbee (come Echo Plus, Eco Show da 10″ o Echo Studio), attraverso l’app View Wireless è possibile modificare la configurazione precaricata dei prodotti Vimar a favore di quest’ultimo facendo diventare lo smart speaker stesso il gateway per la connessione ai dispositivi connessi e il punto di controllo delle loro funzioni.

Una soluzione di base ma funzionante fin da subito per creare un ecosistema smart per controllare con la voce luci, tapparelle e carichi generici.

