ChatGPT su qualsiasi Mac e senza account, l’app che stavate aspettando

Apple Intelligence arriva in Italia tra pochi giorni ma la tecnologia è comunque limitata ai dispositivi più recenti. Per tutti gli altri non ci sono alternative, se non quella offerta dai chatbot come ChatGPT accessibili via browser.

Non è affatto la stessa cosa perché l’esperienza con la AI di Apple è integrata a livello di sistema, tuttavia allo stato attuale una chiacchierata con ChatGPT può comunque semplificarci molte cose. Ad esempio, come nel caso del sottoscritto, costruire script per Apple Script o mettere in piedi un sito web fatto di pagine Markdown senza conoscere neppure una riga di codice.

Ora, per quanto riguarda iPhone e iPad, c’è l’app ufficiale; in alternativa se usate Whatsapp vi basta aggiungere questo numero tra i contatti per poterci chattare senza neppure dover creare un account.

Per Mac inizialmente non c’erano molte alternative all’accesso tramite browser, specie per chi usa un Mac con Intel, magari con a bordo una vecchia versione di macOS (come ad esempio Mojave 10.14).

Quella che vi mostriamo oggi è una delle tante app che circolano in rete da un po’ di tempo e forse l’unica o comunque tra le poche a funzionare anche sui Mac con Intel, non necessariamente aggiornatissimi, e senza bisogno di creare un account o caricare API che limitano il numero di input.

Come mettere ChatGPT nella barra dei menu

L’applicazione si chiama ChatGPT Mac, è gratuita e la potete scaricare dalla pagina GitHub del suo sviluppatore, vincelwt, che è anche il fondatore di Lunary, una piattaforma open-source per sviluppatori di chatbot AI e altre applicazioni alimentate dai modelli LLM.

L’ultima versione attualmente disponibile è la v0.0.5 (c’è sia la x64 per i Mac con Intel, sia la arm64 per quelli con chip M) e una volta spostata nella cartella delle applicazioni occuperà all’incirca 230 MB di spazio su disco.

Come funziona l’app ChatGPT per Mac

Non è quindi la versione ufficiale, tuttavia funziona benissimo e risulta vantaggiosa per più di una ragione.

Installandosi sulla barra dei menu infatti è sempre accessibile pur non occupando chissà quali risorse (quando inattiva siamo sotto al 3% di CPU) e può essere richiamata in un click ponendosi in sovrimpressione alla finestra attiva. Questo significa poter interagire col chatbot da qualsiasi applicazione e senza doverla prima chiudere, il che può essere utile se ad esempio abbiamo bisogno di prelevare dei contenuti da dare in pasto alla AI.

Come dicevamo per usarla non è necessario registrare un account e potete farci tutto quel che fareste dalla versione per browser, compresa la creazione di immagini.

La finestra può essere ridimensionata a piacimento adattando così il contenuto allo schermo e se, come accade con ChatGPT via browser, per qualche ragione il bot dovesse “andare in tilt”, vi basta cliccare col tasto destro sopra l’icona nella barra dei menu e selezionare l’opzione Reload per ricaricare la pagina resettando il chatbot.

