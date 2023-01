Con Elk Live si suona insieme in streaming senza latenza

In un mondo in cui la digitalizzazione si insinua ovunque fa capolino l’assassino della sala prove: con Elk Live, un attrezzo grande approssimativamente quanto un panino, è infatti possibile avvicinare virtualmente due o più musicisti e farli suonare insieme anche se sono lontani centinaia di chilometri l’uno dall’altro.

Il problema che risolve Elk Live

Probabilmente starete già pensando che basterebbe avviare una videochiamata con uno dei tanti servizi gratuiti disponibili sul mercato ma altrettanto probabilmente non avete tenuto conto della latenza, il più grande problema quando si parla di sincronizzare l’audio in musica. Perché se un ritardo in una chiacchierata tra amici e colleghi di lavoro neppure si nota, quando si suona a tempo è tutt’altra storia, anche se si tratta di trovarsi pochi millisecondi avanti oppure indietro rispetto al resto della banda.

Elk Live offre una maggiore accessibilità per la creazione di musica da remoto

Elk Live è un hub di rete audio che risolve proprio questo problema perché «dà priorità allo scambio audio rispetto alla distanza, mitigando la latenza e il jitter per produrre uno scambio audio coerente e sincronizzato» spiega il responsabile marketing dell’azienda, Bjorn Ehlers. In questo modo praticamente ci si sente come se si fosse nella stessa stanza a suonare insieme.

Le potenzialità

Questo sistema abbatte così ogni barriera portando sul digitale quel che fino a poco tempo fa si poteva fare solo nel mondo reale. Dalle jam session alle lezioni a distanza, alle riunioni improvvisate tra i membri della band quando nasce un’idea e la si vuole sperimentare subito anche se metà del gruppo è fuori città per seguire le lezioni dell’università.

E ovviamente si può usare anche per registrare un disco, il che vuol dire che si può continuare a coltivare la propria passione anche se famiglia e lavoro ci portano davvero lontano dai nostri amici musicisti, oppure se si intende collaborare con band conosciute online che si trovano dall’altra parte del mondo.

Quanto costa

Purtroppo non basta acquistare soltanto Elk Live per poter suonare in streaming: oltre ai 329 € necessari per comprare l’hub bisogna anche investire 13,99 € al mese per l’abbonamento al servizio.