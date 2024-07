Samsung Galaxy Watch Ultra con Galaxy AI è già in sconto su Amazon di 150 euro

Pubblicità

Appena presentato, Samsung Galaxy Watch Ultra, lo smartwatch di punta di Samsung, è già in sconto di 150 euro su Amazon grazie al doppio codice sconto che vi segnaliamo in calce.

Propone un design in titanio e un cinturino che ricorda molto da vicino quello di Apple Watch Ultra. Il nome lascia presagire anche che si tratta del modello di punta di Samsung. Galaxy Watch Ultra presenta una scocca leggera e resistente pronta ad affrontare anche le situazioni più estreme.

L’orologio offre il support a Samsung Health potenziato con Galaxy AI, in grado di offrire dati migliorati con l’AI, che saranno disponibili direttamente al polso senza necessità di utilizzare lo smartphone. Questo consente di monitorare il proprio stato di salute giornaliero con Energy Score.

L’orologio ha dalla sua anche la certificazione 10 ATM. Questo consente di tuffarsi letteralmente in acqua, dunque perfetto per praticare sport acquatici come il nuoto, lo sci nautico e molto altro ancora.

Quanto all’autonomia lo smartwatch propone una durata fino a 100 ore nella modalità Risparmio Energetico e fino a 48 ore in modalità Exercise power saving . Non mancano certamente le funzioni di geolocalizzazione grazie al GPS a doppia frequenza, praticamente il più accurato mai visto su Samsung Galaxy Watch.

Il listino di questo Samsung Galaxy Watch Ultra è di 699 euro, ma al momento si potrà acquistare con 150 euro di sconto applicando due coupon: TRADEIN100, da selezionare nel carrello prima di acquistare lo smartwatch e, successivamente, inserendo il codice TRADEIN20.

Peraltro, acquistando Samsung Galaxy Watch Ultra si avrà diritto a ricevere un cinturino ufficiale Samsung, inserendo i dati di acquisto qui.