Gli auricolari Galaxy Buds3 migliorano l’esperienza di comunicazione con l’AI Galaxy

Non solo sugli smartphone. La moda dell’ AI ha ormai invaso qualsiasi periferica smart e connessa. Se fino a qualche anno fa, probabilmente, non si capiva neppure l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, adesso la si ritrova anche negli auricolari. Non in tutti, ma sicuramente nei nuovi Galaxy Buds3 appena presentati da Samsung.

Proprio grazie all’Intelligenza Artificiale Galaxy, la serie Galaxy Buds3 introduce nuove funzionalità di comunicazione, come ad esempio la modalità Ascolto Interprete sul Galaxy Z Fold6 o Flip6 con i Galaxy Buds3 collegati. Questo, in pratica consente di ascoltare una lezione tradotta direttamente negli auricolari, facilitando la comprensione.

Allo stesso modo, sempre grazie all’AI, è possibile tramite comandi vocali controllare funzioni come la riproduzione o l’interruzione della musica senza dover toccare manualmente gli auricolari o il telefono.

Tra le novità di questi auricolari anche i microfoni in grado di analizzare il suono interno ed esterno in tempo reale, così da offrire sempre la migliore qualità del suono possibile e della cancellazione attiva del rumore (ANC). Questa beneficia anche di equalizzazione e ANC adattivi.

Entrambi i modelli presentano un set di caratteristiche simili, ma i Galaxy Buds 3 Pro supportano una modalità chiamata “Conversation Mode”. Questa funzione sfrutta l’intelligenza artificiale Galaxy per distinguere tra rumore e voci umane, permettendo di sentire chiaramente l’interlocutore durante una conversazione.

I Galaxy Buds 3 Pro, inoltre, sono equipaggiati con un driver dinamico da 10,5 mm, un tweeter da 6,1 mm e doppi amplificatori. Ogni auricolare ha una batteria con una capacità di 53 Wh (rispetto ai 48 Wh dei Galaxy Buds 3 standard) che offre un’autonomia fino a 6 ore con ANC disattivato e 7 ore con ANC disattivato. I Galaxy Buds 3 standard, invece, offrono un’autonomia di 6 ore, indipendentemente che l’ANC sia attivato o meno. Strano.

Entrambi i modelli sono equipaggiati con una custodia di ricarica da 515 mAh. Supportano l’audio Hi-Fi a 24 bit, disponibile solo su dispositivi selezionati Samsung Galaxy come il Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5/6 e Galaxy Z Flip 5/6.

Altre caratteristiche comuni ad ambo i modelli includono il Bluetooth 5.4, il codec Samsung Switch (SSC, SSD HQ per i Buds Pro) e la resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione IP57.

Prezzi e disponibilità

I Galaxy Buds 3 sono disponibili al prezzo di 179 euro, mentre i Galaxy Buds 3 Pro hanno un listino di 249 euro. Entrambi i modelli sono acquistabili in due varianti di colore, Argento e Bianco.

