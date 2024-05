Con i nuovi Copilot Plus PC, Microsoft vuole detronizzare i MacBook Air

Pubblicità

Microsoft ha presentato i “Copilot+PC”, PC Windows che vantano un processore Snapdragon X Elite, unità Arm-based che permette di offrire funzionalità avanzate basate sull’IA.

Microsoft riferisce che il processore sfruttato nei nuovi Surface è in grado di offrire oltre 40 TOPS (trilioni di operazioni al secondo), offrire una durata della batteria di una giornata e accesso ai modelli di AI più avanzati, elementi che permetteranno di “fare cose impossibili su qualsiasi altro PC”. La Casa di Redmond spiega, che, ad esempio, grazie a Recall sarà possibile trovare e ricordare facilmente qualsiasi cosa sia stata vista sul proprio PC, utilizzando Cocreator sarà invece possibile generare e perfezionare immagini attraverso l’AI quasi in tempo reale direttamente sul proprio dispositivo e, con funzionalità come il LiveCaptions, si potranno superare le barriere linguistiche, traducendo in inglese l’audio di oltre 40 lingue.

Il nuovo Surface Pro, come accennato, è uno dei primi etichettato come “Copilot+PC”, ed è indicato nel materiale di marketing come superiore al MacBook Air da 15″ con chip M3 in termini di prestazioni e durata della batteria. Il sito The Verge riferisce che, nell’ambito della presentazione dei nuovi dispositivi, Microsoft ha fatto delle dimostrazioni per la stampa facendo più volte confronti con i MacBook Air.

Usando degli script per i test, secondo Microsoft nella navigazione web il Surface Laptop 5 con chip Intel del 2022 resiste 8 ore e 38 minuti; il novo Surface Copilot Plus con display da 15″ resiste il doppio: 16 ore e 56 minuti, un salto notevole in termini di efficienza, battendo anche il MacBook Air da 15″ che arriva a 15 ore e 25 minuti.

Secondo un test simile con la riproduzione video, il PC Surface Copilot Plus arriva a più di 20 ore, mentre il MacBook Air arriva a 17 ore e 45 minuti; il confronto con il Surface con chip Intel è impietoso: la durata della batteria di quest’ultimo è inferiore di 8 ore.

Microsoft offrirà i nuovi Surface Pro e Surface Laptop a partire dal 18 giugno. Il nuovo Surface Laptop vanta design moderno con cornici sottili, display touchscreen, fotocamera potenziata dall’IA, audio di qualità superiore e touchpad aptico. È possibile scegliere tra un display da 13,8″ e uno da 15″ e tra più colori.

Il Surface Pro è un laptop 2-in-1 più flessibile; vanta un display OLED opzionale con tecnologia HDR e una fotocamera con campo visivo ultrawide. La Surface Pro Flex Keyboard è indicata come la prima tastiera 2-in-1 progettata per essere utilizzata anche in modalità detachable. Offre una maggiore stabilità, con slot di archiviazione e ricarica della Surface Slim Pen integrato e touchpad aptico.

Nuovi PC Copilot+ saranno disponibili sempre dal 18 giugno da marchi quali Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo e Samsung, in varianti con schermo touchscreen e opzioni varie.

Per quanto riguarda i Surface, i prezzi negli USA partono da 999$ per la versione base, mentre la versione con display OLED e chip Snapdragon X Elite, 16GB di RAM e unità SSD da 512GB parte da 1500$. I prezzi dei Surface Laptop con Snapdragon X Elite negli USA partono da 1299$.