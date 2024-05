La Cina e Huawei fanno traballare un altro dei princìpi di Apple

Pubblicità

Á la guerre comme à la guerre. Dopo Simon Beckett anche Apple fa di necessità virtù e si adatta alle situazioni dimenticando uno dei suoi princìpi: ribassare il prezzo di un prodotto per vendere di più. Accade in Cina dove in questi giorni la Mela ha deciso di applicare un’inusuale campagna sconti sui prezzi dei suoi smartphone per contrastare l’attacco al mercato da parte di Huawei.

Non è difficile trovare ribassi sui prodotti Apple quando questi giungono a metà del loro ciclo di vita, ma quelli applicati direttamente da Apple sono rarissimi (chi ai tempi non andava all’asilo si ricorderà quello da 200$ che interessò nel 2007 l’iPhone originale) ed è proprio questo quel che accade al mercato cinese.

Qui a promuoverli, è infatti proprio Apple stessa che ha tagliato il prezzo di iPhone 15 Pro fino a 2.300 yuan (quasi 300 euro) su alcuni modelli di iPhone.

Questa iniziativa, ovviamente, ha una sua motivazione: difendere la sua posizione nel mercato degli smartphone di fascia alta, dove deve affrontare una crescente concorrenza da parte di rivali locali, come Huawei.

Gli sconti iPhone in Cina

La promozione, che si svolgerà dal 20 al 28 maggio, è molto più consistente rispetto a quella offerta da Apple a febbraio scorso. Mentre il più alto sconto della campagna di febbraio era stato di 1.150 yuan (146 euro circa), questa volta gli sconti quasi raddoppiano. Il ribasso più significativo riguarda il modello iPhone 15 Pro Max da 1TB, ma anche altri modelli vedono tagli di prezzo notevoli.

Ad esempio, la versione da 128 GB del modello base iPhone 15 ha uno sconto di 1.400 yuan (178 euro al cambio), secondo quanto verificato da Reuters.

Peraltro, a febbraio gli sconti erano offerti dai grandi rivenditori, mentre adesso le promozioni sono presentate direttamente da Apple sul suo sito ufficiale costruito dentro alla vetrina di Tmall, uno dei siti di Alibaba

La concorrenza di Huawei

La pressione competitiva su Apple è aumentata dopo che Huawei ha introdotto lo scorso mese la sua nuova serie di smartphone di fascia alta, il Pura 70.

La precedente campagna di sconti di Apple a febbraio sembra aver aiutato l’azienda a mitigare un rallentamento delle vendite in Cina con le spedizioni di Apple in Cina aumentate del 12% a marzo scorso, secondo i calcoli di Reuters. Il dato rappresenta un miglioramento significativo rispetto ai primi due mesi del 2024, quando l’azienda aveva registrato un calo delle vendite del 37%.