Con iOS 13 iPhone sarà presto in grado di riconoscere i vostri cani e gatti

Tra le tante novità, Apple ha incluso una nuova funzionalità in iOS 13 che consentirà agli iPhone di analizzare le immagini contenenti cani e gatti e identificarli così correttamente.

La funzione, individuata per la prima volta dalla redazione della CNBC, prenderà il nome di VNAnimalDetector e funzionerà su qualsiasi immagine che contiene uno dei due animali.

Per poter funzionare, sarà necessario disegnare un rettangolo in qualsiasi parte dell’immagine in cui è presente l’animale, etichettandolo di conseguenza. Si tratta, però, di una funzione disponibile solo per gli sviluppatori, che potranno integrarla all’interno della propria app. Naturalmente, Apple spingerà gli sviluppatori ad utilizzarla, per rendere la funzione capillare.

Ricordiamo che l’app Foto può già distinguere gatti e cani e posizionarli correttamente nella propria categoria. La nuova funzione, spiega il rapporto, fa però parte del framework Vision di Apple, che crea strumenti di sviluppo per il riconoscimento delle immagini.

L’apprendimento automatico è diventato importante negli ultimi anni nel mondo della tecnologia e Apple sta cercando di fare la sua parte per mantenere il suo software all’altezza delle tecnologie attuali, in cui Google e altre aziende risultano sempre in primo piano.

Gli sviluppatori possono accedere alla funzione attraverso il sito Apple e iniziare a incorporare il framework già all’interno delle proprie app per iOS 13.

