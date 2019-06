Apple ingaggia il genio del marketing Nick Law, ex Publicis

A settembre entrerà nel team di Apple Nick Law, genio del marketing e direttore creativo della multinazionale francese Publicis Group. Il ruolo che avrà a Cupertino non è ancora noto, ma sicuramente ad essere valorizzati saranno il suo talento e l’esperienza nell’ambito del marketing, probabilmente al fianco di Phil Schiller.

La scelta di accettare una proposta da Cupertino è stata per Law “molto difficile, ma l’opportunità unica di lavorare con un marchio che ho ammirato per tutta la vita era troppo importante e non potevo ignorarla”. Nick Law era entrato a far parte della squadra di Publicis solo nell’aprile 2018, lavorando a New York. La società è la terza azienda più grande nel mondo della pubblicità, con ricavi annuali che si attestano intorno agli 11,7 miliardi di dollari.

Publicis è presente in Italia tramite le società Publicis, Leo Burnett, Saatchi & Saatchi, DigitasLBi, MSL Group, Vivaki, Starcom, Zenith Optimedia, e si occupa, ad esempio, della promozione di marchi come Diesel, Tampax e Heiniken. Prima di questa esperienza, Law ha avuto ruoli importanti con R/GA, un’altra società nota di pubblicità.

A capo del settore del marketing d Apple vi è il vicepresidente Phil Schiller. Poiché non ci sono segni di abbandono da parte di Schiller, è probabile che Law lo affianchi rivestendo un ruolo subordinato, magari nell’ambito di due servizi che Apple sta per lanciare: Apple Arcade e Apple TV +. Si tratta di due servizi che dovranno competere con concorrenti impegnativi, come Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video.