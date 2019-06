iOS 13, le dieci novità che non potete ignorare

Durante la conferenza di apertura della WWDC 2019, Apple ha svelato finalmente iOS 13 e la sua compatibilità. In questo articolo elenchiamo le dieci novità più importanti del prossimo sistema operativo mobile della Mela.

Modalità Dark

La prima novità immediatamente apprezzabile, probabilmente una delle più attese dagli utenti, è la Dark Mode, ossia una modalità scuro, che imposterà temi scuri nell’intera interfaccia grafica. Questo vorrà dire che i bianchi di sottofondo delle varie app saranno trasformati in grigi o neri, così da consentire un utilizzo più confortevole nelle ore serali. Non solo, una modalità scura farà certamente la felicità di tutti i possessori di un iPhone OLED, quindi iPhone X, XS o XS Max: la dark mode, infatti, consentirà di risparmiare batteria, incrementando di fatto l’autonomia dello smartphone. La modalità con tema scuro potrà essere attivata dal Centro di controllo, o addirittura automaticamente durante la notte.

QuickPath Typing

iOS 13 porterà con sé anche una nuova tastiera, dotato di quella funzione che Apple ha chiamato QuickPath. Questa permetterà di digitare il testo ancora più velocemente, semplicemente scorrendo il dito sopra le lettere, senza mai sollevarlo. Così, anziché premenre ogni tasto individualmente, sarà possibile comporre parole e frasi con vari slide. La funzione sarà dotata anche di apprendimento automatico, che riconosce il percorso che si sta disegnando e lo converte in modo automatico in parole e frasi.

Mappe

Non solo le Mappe di Apple saranno migliorate dal punto di vista dei contenuti, ma finalmente godranno di una visuale 3D a livello della strada, simile a quella che Google Street offre da molti anni. Durante la presentazione di iOS 13, Apple ha mostrato una demo del suo funzionamento, con animazioni particolarmente fluide quando si naviga da una posizione all’altra.

Accedi con Apple

A partire da iOS 13 Apple dirà stop alla condivisione dei propri dati per l’accesso ai servizi, inventandosi un sistema di login tutto suo. Se fino ad oggi l’accesso a molti servizi poteva essere effettuato tramite account Facebook o Google, con iOS 13 ci sarà una nuova opzione denominata per l’appunto Sign in with Apple che velocizza tutto il processo ed elimina ogni possibilità di tracciamento dell’utente. Grazie ad un’API appositamente progettata, gli sviluppatori potranno includere questa ulteriore opzione di autenticazione che richiede unicamente la scansione del volto per confermare l’accesso dall’effettivo proprietario del terminale.

Edit Video

Apple ha finalmente dato peso all’editing video direttamente su iPhone e iPad. Lo ha fatto con una mossa semplice, ma alquanto efficace: tutti gli strumenti per l’editing delle foto saranno presto compatibili con i video. Questo vuol dire poter applicare effetti, ma anche migliorare i filmati grazie alle funzioni ritaglio, auto-miglioramenti. Finalmente, sarà possibile anche ruotare i video.

Condivisione Audio

Grazie alla condivisione audio sarà possibile inviare alle AirPods di un amico il brano che si sta ascoltando sul proprio iPhone. Sarà sufficiente avvicinare i due dispositivi e condividere l’audio con un tap. Le stesse funzioni di condivisione audio saranno disponibili anche tra iPhone e HomePod.

Controllo vocale

Apple è da sempre attenta all’utilizzo dei suoi dispositivi da parte di tutti, anche da coloro che soffrono di disabilità fisiche. Il controllo vocale di iOS 13 permetterà all’utente di gestire completamente il dispositivo senza l’utilizzo delle mani. Tutto avverrà tramite comandi vocali, utilizzando il motore Siri: nessun dato sarà inviato a server esterni, ma i comandi saranno processati localmente. Il sistema di controllo vocale funziona a etichette e griglie, tutte debitamente numerate.

Foto

Apple ha deciso di stravolgere, con iOS 13, l’app Foto. L’obiettivo è quello di rendere più facile la vita degli utenti, che spesso faticano a trovare le foto desiderate. L’app proporrà nuove modalità di visualizzazione per Giorni, Mesi e Anni, con tab molto più definiti, e foto in evidenza scelte dalla IA. La nuova app Foto, grazie al machine learning, diventa più intelligente, e consentirà di trovare le foto desiderate in modo più semplice e veloce, senza che alcune foto si perdano nella galleria, perché mescolate ad altre. L’app sarà in grado di organizzare le immagini sulla base degli eventi della propria vita.

Promemoria

Con iOS 13 l’app promemoria guadagnerà tante novità. Sarà possibile utilizzare una nuova barra degli strumenti rapida per aggiungere date, orari, luoghi, segnaposti, foto e altro ancora, con Siri che fornirà suggerimenti su cosa aggiungere. I nuovi elenchi intelligenti organizzeranno automaticamente i promemoria e li raggrupperanno per eventi Segnalati, pianificata ed eventi in scadenza “oggi”.

CarPlay

iOS 13 rappresenterà per CarPlay uno degli aggiornamenti più importanti. Anzitutto presenterà una nuova UI, che adesso sfrutterà in modo più intelligente lo spazio disponibile a schermo. Il cambiamento più importante per CarPlay in questo 2019 è la possibilità di utilizzare Siri con applicazioni di terze parti, come Pandora e Waze e di poter affiancare più app a schermo.

Altre modifiche includono la visualizzazione delle cover degli album musicali, come vengono visualizzati in Musica. Ancora, novità importanti sono le notifiche intelligenti basate sulla localizzazione, come l’apertura del garage o eventi presenti in calendario