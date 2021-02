Con iOS 14.5 arriva il supporto Dual-SIM 5G su iPhone 12

Nella prima beta di iOS 14.5 (al momento una versione per soli sviluppatori e beta tester) Apple ha integrato il supporto Dual-SIM 5G per la lineup di iPhone 12 5G.

Attualmente, quando si utilizzano due linee in modalità dual SIM, i dati 5G non sono supportati su nessuna delle due linee, ed entrambe utilizzeranno il 4G LTE. La modalità dual-SIM – attivabile usando una nano-SIM (fisica) e una eSIM (virtuale) – è comoda, ad esempio, per usare un numero personale e uno per il lavoro, oppure aggiungere un piano dati locale quando si visita un altro Paese o area geografica, o avere un piano telefonico e un piano dati separati.

Con iOS 14.5 non c’è più il limite delle connessioni LTE con la funzionalità dual SIM, permettendo di avere il supporto 5G con tutte e due le SIM (fisica e virtuale).

Non è al momento chiaro quando iOS 14.5 sarà disponibile ma, spiega Macrumors, Apple ha in precedenza parlato di un update disponibile “entro la primavera” ed è dunque probabile l’arrivo dell’update prima della fine di marzo.

In iOS 14.5 Apple ha integrato ha anche previsto un sistema che consente di sbloccare l’iPhone usando l’Apple Watch, semplificando la vita degli utenti che indossano mascherine e pertanto non possono sbloccare il telefono con il volto (usando Face ID).

Altra novità di iOS 14.5 e iPad OS 14.5, la funzione per la trasparenza del tracciamento nelle app: sarà obbligatorio per le app di ottenere l’autorizzazione dell’utente prima di tracciare i suoi dati nelle app o nei siti web di proprietà di altre aziende. iOS 14.5 integra inoltre il supporto per gli ultimi controller Xbox e Playstation, il supporto AirPlay 2 per Apple Fitness+, una nuova funzione che consente di chiedere a Siri di chiamare i servizi di emergenza. Apple ha rilasciato ovviamente anche la prima dell’aggiornamento a watchOS 7.4.