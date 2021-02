In iOS 14.5 il supporto per i controller PS5 DualSense e Xbox Series X

Nell’aggiornamento a iOS 14.5 (al momento una beta nelle mani di sviluppatori e alcuni beta tester), Apple ha integrato il supporto per gli ultimi controller di Sony e Microsoft, permettendo l’uso dei controller PS5 DualSense e Xbox Series X con iPhone e iPad.

Il supporto per questi controller era già emerso in precedenti beta di iOS 14 ma l’effettiva funzionalità a quanto pare arriverà con iOS 14.5. Macrumors fa notare che è molto probabile che anche l’update a tvOS, tvOS 14.5, integri il supporto per i controller in questione.

Il servizio Apple Arcade consente di abbinare un controller DualShock 4 o il controller wireless per Xbox ad iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV o Mac. Quelli al momento ufficialmente supportati da Apple, sono: controller wireless per Xbox con Bluetooth (modello 1708), Controller wireless Elite per Xbox Series 2, Controller adattivo per Xbox, Controller wireless DualShock 4 per PlayStation e altri generici controller Bluetooth.

Con questi joypad gli appassionati possono disporre di controlli più ergonomici e precisi per i videogiochi che li suppurano, inclusi quelli che rientrano nel catalogo titolo dell’abbonamento Apple Arcade, questo non solo su iPhone e iPad ma anche su Mac e Apple TV. Nel set top box per la televisione di Cupertino è anche possibile controllare l’interfaccia di navigazione tramite joypad.

Qui la nostra guida su come collegare un controller Xbox e PS4 ad iPhone, Apple TV e Mac.

In iOS 14.5 Apple ha integrato ha anche previsto un sistema che consente di sbloccare l’iPhone usando l’Apple Watch, semplificando la vita degli utenti che indossano mascherine e pertanto non possono sbloccare il telefono con il volto (usando Face ID).

Altra novità di iOS 14.5 e iPad OS 14.5, la funzione per la trasparenza del tracciamento nelle app: sarà obbligatorio per le app di ottenere l’autorizzazione dell’utente prima di tracciare i suoi dati nelle app o nei siti web di proprietà di altre aziende. iOS 14.5 integra il supporto AirPlay 2 per Apple Fitness+, una nuova funzione che consente di chiedere a Siri di chiamare i servizi di emergenza.